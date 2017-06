QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

L’expressió “referèndum o referèndum” porta implícita la voluntat de pactar-lo amb l’Estat, però també la d’impulsar la votació hi hagi acord amb el govern espanyol o no. Un cop tancada la carpeta de la consulta pactada -que mai va estar oberta del tot-, la Generalitat té 104 dies per enllestir la via unilateral, malgrat els advertiments de la Moncloa, la fiscalia i el Tribunal Constitucional. Un 53% dels catalans avalen aquesta estratègia, segons els resultats de l’enquesta que Opinòmetre ha fet per a l’ARA. Un 32%, en canvi, creuen que quan arribi la prohibició de l’Estat serà el moment de plegar veles i buscar una alternativa al referèndum. El 15% restant no tenen una posició definida o no responen a la pregunta.

Un dels polítics que es fan més fàcils d’entendre, Joan Tardà, analitzava d’aquesta manera el paper que ha de tenir el Govern: “Si no el féssim [el referèndum], Puigdemont, Junqueras, tots, ens n’hauríem d’anar cap a casa. Perquè ens hauríem acollonit o demostraríem ser incompetents”. La CUP ho expressava de manera similar quan el vicepresident, Oriol Junqueras, recordava que el programa electoral de JxSí preveia una declaració unilateral d’independència. La DUI només estaria justificada si l’Estat impedís “físicament” el referèndum, apuntava el diputat cupaire Albert Botran ara fa unes setmanes. I fins i tot Puigdemont, en una entrevista recent a l’ARA, remarcava que el govern espanyol “no podrà impedir que hi hagi urnes i paperetes, punts de votació i gent que doni garanties al procediment”. “Llevat que facin un desembarcament tan gran i bèstia que ho puguin evitar físicament”, afegia.

La posició dels comuns

Més de la meitat dels catalans donen suport, doncs, a l’estratègia de desobeir les prohibicions que es puguin dictaminar contra el referèndum. No és cap sorpresa que entre l’independentisme pràcticament no hi ha dubtes respecte d’aquest punt: el 94% dels ciutadans que senten simpatia per la CUP, el 92% dels que s’identifiquen amb ERC i el 79% dels que s’identifiquen amb el PDECat (en aquest cas hi ha més indecisos) estan d’acord a tirar pel dret. El suport també és majoritari, d’un 62%, entre els que s’identifiquen amb els comuns i amb Podem. La qüestió està dividida entre els electors socialistes. Un 42% opinen que la Generalitat hauria de desistir en cas que l’Estat prohibís el referèndum, però un 34% creuen que hauria de tirar endavant. En canvi, al PP i Cs ho tenen clar: el Govern hauria de renunciar a la consulta encara que no hi hagi prohibició de l’Estat.

Ni la Generalitat ni l’executiu espanyol semblen disposats a canviar d’estratègia. Per tant, el més probable serà un xoc institucional de difícil pronòstic. Si es va prohibir la consulta del 9-N, fins i tot quan va passar a ser un simple procés participatiu, l’Estat no està disposat a acceptar que el Parlament desconnecti de la legalitat espanyola i el Govern convoqui un referèndum que afirma que serà vinculant. Davant d’aquesta perspectiva, un 47% dels catalans es mostren disposats a protestar contra la prohibició de la consulta. També són els que simpatitzen amb ERC (89%), la CUP (86%) i el PDECat (72%) els que estan més disposats a protestar. Un 55% dels que s’identifiquen amb els comuns se sumarien a les accions de protesta i ho farien també un 25% dels ciutadans que s’identifiquen amb el PSC. Un 85% dels electors dels comuns i un 58% dels socialistes no estarien d’acord amb la prohibició del referèndum. Un 30% dels catalans que tenen simpatia per Cs també considerarien un error la prohibició de la consulta, tot i que ben pocs estarien disposats a protestar per aquesta qüestió.

Les entitats sobiranistes són conscients que l’acció de l’Estat podria evitar el referèndum i ja treballen per definir accions massives de protesta contra aquesta decisió. De fet, el mateix Govern és conscient que la mobilització ciutadana serà clau durant els pròxim mesos.

Què hauria de fer Madrid?

Què creuen, doncs, els catalans que hauria de fer el govern espanyol l’1-O? Un 59% responen que permetre que se celebrés el referèndum i un 15% addicional opinen que no l’hauria d’autoritzar, però tampoc l’hauria d’impedir per la força. És a dir, entre els uns i els altres, un 74% de la ciutadania rebutja que s’apliqui la força per aturar la votació . És una xifra fins i tot més alta que la del 64% que ahir publicava l’ARA per comptar els que “segur” i els que “possiblement” votaran en el referèndum hi hagi acord amb l’Estat o no. Només un 16% es desmarquen clarament d’aquesta posició i es mostren partidaris que el govern espanyol “impedeixi en qualsevol cas” que se celebri. Un cop més, entre els que s’identifiquen amb els partits independentistes hi ha una àmplia majoria que defensa que l’Estat no actuï i els percentatges són els oposats quan ens fixem en els electors del PP i Cs. Entre els comuns, el 72% volen que l’Estat permeti la votació i un 91% rebutgen que la impedeixi. I entre els del PSC, a un 56% els agradaria que el govern espanyol permetés el referèndum i un 79% no volen que l’impedeixi.

Suspensió de l’autonomia

Els dirigents de l’Estat no es cansen de repetir que no hi haurà referèndum i que respondran de manera “proporcional” a les accions de la Generalitat. Què significa això? Fa uns mesos es parlava de precintar els col·legis electorals i ara s’apunta als voluntaris i a les empreses que col·laborin amb la Generalitat, per exemple a les que han de fabricar les urnes. Els resultats de l’enquesta, però, ofereixen en aquest punt un dels pocs consensos entre els partidaris i els detractors del referèndum. La gran majoria, independentment del partit amb el qual s’identifiquen, rebutgen qualsevol persecució policial o judicial contra els organitzadors del referèndum.

Ni enviar la policia a retirar les urnes (13%), ni perseguir penalment els càrrecs de la Generalitat (19,3%), ni perseguir penalment els funcionaris (11%) o els voluntaris i empreses que col·laborin amb el Govern (8%), ni suspendre l’autonomia de Catalunya (8%). Cap d’aquestes opcions seria proporcional segons els catalans -també entre els que no volen que hi hagi urnes l’1-O-. Un 58% dels electors que s’identifiquen amb Cs, per exemple, consideren que no s’hauria de perseguir penalment els càrrecs electes de la Generalitat. Només hi ha dubtes en aquesta qüestió entre els electors del PP: un 47% creuen que s’hauria d’aplicar la via penal als membres del Govern i un 44% creuen que no. El 9% restant o no tenen una posició definida o no responen a la pregunta.

Queden poc més de quatre mesos i les enquestes només ofereixen una foto fixa del moment actual. Després de cinc anys de Procés, la ciutadania ha pogut anar definint la seva posició. Uns volen votar sí, uns altres no, d’altres consideren que independentment del que votin cal que es posin les urnes per resoldre el conflicte amb l’Estat, n’hi ha que no conceben un referèndum unilateral perquè creuen que no serà vinculant i encara n’hi ha d’altres que no volen sentir a parlar de dret a decidir sota cap circumstància. Si l’1 d’octubre el Govern aconsegueix superar la prohibició de l’Estat es comprovarà qui és majoria.

