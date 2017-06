QUE NO ENS ENGANYIN: UN 55% VA VOTAR PER LA INDEPENDÈNCIA EN LES PASSADES ELECCIONS

Carles Puigdemont i Oriol Junqueras es reuniran aquest dilluns, a partir de les 17.30 hores, amb Xavier Domènech. Els dos màxims dirigents governamentals volen tractar amb el cap de files dels "comuns" el referèndum de l'1 de setembre i les garanties que ha de tenir per tal que es pugui aplicar el resultat. Es tracta d'una cita rellevant: a mida que el Govern ha anat activant la via unilateral, l'espai de la nova esquerra que representa Ada Colau ha reduït l'entusiasme sobre la consulta vinculant arran de la negativa continuada del govern espanyol que lidera Mariano Rajoy.

La voluntat de l'executiu, segons les fonts consultades, és acostar l'espai dels "comuns" per tal d'ampliar la base social sobiranista i exhibir una participació superior a la del 9-N. L'espai polític de l'alcaldessa de Barcelona i el portaveu d'En Comú Podem al Congrés sosté que la votació ha de tenir "garanties" per ser considerada "vàlida". Aquestes són les demandes que cadascuna de les parts farà durant la reunió d'avui a Palau, concretada a mitjans de la setmana passada.

Què espera el Govern dels "comuns"?



- Compromís amb el referèndum: l'executiu va modificar el full de ruta per tornar el referèndum a causa dels resultats del 27-S, que impossibilitaven una declaració d'independència, i van aprofitar per incloure els "comuns", de nou, en el consens. La posada en marxa del Pacte Nacional pel Referèndum també s'inclou en aquesta estratègia. "Després d'haver intentat la via pactada, com ens demanaven, ara s'han d'implicar en el que vindrà", sostenen des de Junts pel Sí.

- Participació en l'operatiu: fonts governamentals sostenen que els "comuns", especialment a Barcelona, acabaran implicant-se en l'obertura de col·legis electorals a Barcelona el proper 1 d'octubre. Des dels "comuns", però, s'insisteix que durant la jornada del 9-N el paper del consistori va ser escàs. El Govern confia, per cert, en una implicació total de Badalona i de ciutats rellevants de l'àrea metropolitana com Sabadell davant la possible negativa d'altres municipis molt poblats com L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Santa Coloma, tots en mans del PSC.

- Pedagogia: un dels punts que atorgarà legitimitat al referèndum és el percentatge de "no" que s'hi registri. En el 9-N va ser escàs, i aquesta vegada -d'aquí ve la insistència en considerar "vinculant" el resultat- s'espera que l'afluència de contraris a la independència sigui superior. L'independentisme estima que la nova esquerra pot arribar a bosses de població de l'àrea metropolitana que amb els codis habituals del "sí" no s'acaba de sentir representada.

- Procés constituent: en la primera reunió que van mantenir Puigdemont i Colau a Palau, un dels missatges que li va fer arribar el president a l'alcaldessa és que calia la seva col·laboració de cara al procés constituent. Encara no s'havia canviat el full de ruta ni s'havia apostat pel referèndum, però la demanda es manté.

La cita arriba després de la moció de censura de la setmana passada, en la qual els dos partits que habiten al Palau de la Generalitat van emetre vots diferents: ERC s'hi va sumar, mentre que el PDECat es va abstenir. La relació entre Puigdemont i Colau ha trontollat al llarg de les últimes setmanes arran del paper de la Generalitat amb el cas Palau -finalment va acabar inculpant CDC, tot i que inicialment el president s'hi va oposar- i el caos a l'aeroport del Prat. El Govern considera que l'ajuntament no ha fet prou per queixar-se davant l'Estat per les cues al control de passaports.

Què esperen els "comuns" del Govern?



- Compromís amb el referèndum: L'esquerra alternativa no ha abandonat la pantalla del dret a decidir. La defensava abans del 27-S i ho han fet també després d'aquelles eleccions plebiscitàries. Quan Puigdemont va recuperar el referèndum en el full de ruta, els "comuns" es van afanyar a recordar que el seu espai no se n'havia desmarcat mai. La seva aposta sempre ha estat la consulta pactada, una adjectivació que ara han modificat per la de referèndum amb garanties. "Les vies ràpides van en contra de les pròpies aspiracions de fer un referèndum efectiu", va afirmar Xavier Domènech després de l'última reunió del Pacte Nacional pel Referèndum. Els "comuns" reclamaven que el pacte era l'espai adient per acordar els passos a executar després del veto de l'Estat a la votació. Però han comprovat que el Govern ha desplegat la via unilateral. "No ens poden demanar suport incondicional a un full de ruta que no és el nostre", recalquen en privat.

- Participació en l'operatiu: tot i que encara no han fixat posició sobre el referèndum -Catalunya en Comú ha programat un debat el 8 de juliol-, veus dels "comuns" pronostiquen que l'1 d'octubre serà una mobilització -probablement de grans dimensions-, però que difícilment podrà tenir caràcter vinculant. Demanen al Govern que els detalli amb quines garanties se celebrarà la votació, però sostenen que és complicat que la consulta sigui efectiva i obtingui reconeixement internacional. També mostren inquietud pel paper que hagin de jugar els funcionaris. Fonts properes a Ada Colau exposen que el Govern no els ha sol·licitat encara cap tipus de col·laboració logística a Barcelona pel referèndum. Les mateixes fonts recorden que en el 9-N del 2014 el consistori no va obrir cap espai municipal per atendre la votació. "Si efectivament es compleixen les garanties, l'ajuntament de Barcelona hi serà", va expressar fa uns dies Gerardo Pisarello.

- Pedagogia: l'argumentari de la direcció dels "comuns" sosté que el "desafiament" que implica la via unilateral pot ser perjudicial en l'"acumulació de forces" del sobiranisme. En qualsevol cas, si finalment fan una crida a la participació -encara que no tinguin un paper actiu en l'organització i la campanya-, les seves bases es poden sentir interpel·lades. I a les bases hi ha votants del "sí" i també del "no". Però fins que no disposin dels detalls de com es farà el referèndum -això és el que Domènech demanarà a Puigdemont aquest dilluns-, els "comuns" no emetran un posicionament oficial. "No podem validar una cosa que entenem que no és un referèndum", exposen fonts del nou partit. La direcció de Podem Catalunya, que fa camí en solitari, ha marcat perfil abans. "No podem girar l'esquena a una mobilització com aquesta", ha expressat Albano Dante Fachin. Als cercles de Podem, el "no" té molta més presència. Si es mobilitzen, el resultat del referèndum tindrà molta més legitimitat.

- Procés constituent: des d'aquell primer diàleg institucional entre Puigdemont i Colau - en què el president de la Generalitat li va demanar implicació en el procés constituent-, el diàleg entre l'independentisme i els "comuns" s'ha cenyit al referèndum. És cert que veus amb ascendent a Catalunya en Comú han estat interpel·lades per les entitats sobiranistes per fixar l'horitzó del procés constituent, però els contactes no han superat la categoria de trobades discretes. De fet, els "comuns" reclamen al Govern que l'exercici sobirà del referèndum vagi acompanyat de la conquesta d'altres sobiranies, per exemple, en l'agenda social.

