LA LLENGUA NO PODRÀ VIURE SENSE LA INDEPENDÈNCIA, PERÒ AIXÒ NO ÉS SUFICIENT

L'actual president del grup municipal Demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona i ex alcalde de la ciutat, Xavier Trias, ha comparegut aquest dimecres a la comissió d'investigació de l'operació Catalunya al Parlament, en una sessió de treball marcada per les absències dels germans Cierco, l'ex conseller delegat de la BPA Joan Pau Miquel i el director d'Ok Diario, Eduardo Inda. A la tarda també assisteix a la comissió l'ex director de l'agència d'investigació Método 3, Francisco Marco.

Trias ha comparegut com a testimoni, després de ser "víctima" d'una falsa acusació de tenir 13 milions d'euros en un banc suís. El 26 d'octubre de 2014 el diari 'El Mundo' va publicar en portada que l'ex alcalde tenia diners a Andorra, transferits d'un banc suís el 2013, i el dia següent va publicar el número de compte.

L'implicat va desmentir des del principi aquestes acusacions i va presentar una querella contra el mitjà, que encara està seguint el seu curs judicial. Anticorrupció va investigar la informació que va publicar 'El Mundo' i va arxivar la causa en no veure rastres dels diners que se li atribuïen a Trias.

En compareixença a la comissió, l'actual cap de l'oposició a Colau ha assegurat que "el mal ja està fet" i que encara se sent en una situació d' "indefensió". El líder del PDECat a l'ajuntament de la capital catalana ha recordat que en les converses difoses pel diari 'Público' entre l'exministre Jorge Fernández Díaz i l'ex cap de l'Oficina Antifrau Daniel de Alfonso s'escoltava com l'actual diputat del PP assegurava que si es publicava la informació "acabaria amb la seva carrera". "Encara que no fos veritat, el mal ja li haurem fet", ha assenyalat Trias que deia Fernández Díaz en les converses. També ha explicat que li "consta" que el mateix ex ministre va trucar directors de diferents mitjans de comunicació perquè es publiqués informació contra ell. "Com pot ser que no es publiqui si ho tinc demostrat?", ha remarcat que va dir Fernández Díaz al director de La Vanguardia.

Trias ha subratllat que les acusacions van "influir" en la seva derrota electoral davant la nova alcaldessa, tot i que ha reconegut no va "perdre únicament per aquestes mentides". Ara bé, ha puntualitzat que "determinades formacions polítiques" -en referència a Barcelona en Comú- van utilitzar les acusacions durant la campanya electoral per desprestigiar-lo. "I això em dol", ha admès.

A més, ha assegurat que el seu "pecat" per ser "víctima" de l'operació Catalunya era ser alcalde de la capital d'una Catalunya que està "embrancada en un procés per decidir el seu futur" i membre d'un partit que està "compromès" en fer-ho possible. El compareixent no ha amagat que els noms responsables d'aquesta actuació són: Jorge Moragas, Jorge Fernández Díaz, Alícia Sánchez-Camacho i "algun altre partit que va ajudar en tot això".

Topada amb el PP

El diputat del PP Sergio Santamaría ha acusat Trias de tenir una "enemistat" amb l'ex ministre i de situar els populars en "l'enemic a batre", unes afirmacions que ha "lamentat" el compareixent. "Vostès el que saben fer és mal", ha criticat Trias, que ha recordat que amb Fernández Díaz tenien una "amistat". "Diguin d'una vegada que s'han equivocat, que demanen disculpes i que el senyor Fernández Díaz hauria de plegar", ha etzibat Trias a Santamaría, que ha titllat de "vergonya" que l'ex ministre mantingui un escó al Congrés.

Preguntat per la famosa frase de Fernández Díaz en les converses de "el president ho sap", Trias ha respost que, "per una qüestió mental" prefereix pensar que no ho sabia. L'ex conseller de la Presidència de Pujol ha explicat que mantenia una relació "fluïda i fins i tot afectuosa" amb Rajoy durant les seves èpoques al Congrés, motiu pel qual li va trucar per suggerir-li que es posés llum al cas de les acusacions falses de tenir comptes a l'estranger. Segons ha dit Trias, el cap de gabinet del president espanyol li va remetre una carta on assenyalava que "no era bo" que Rajoy el rebés.

Marco carrega contra el PP de Sánchez-Camacho

La sessió de treball d'aquest dimecres ha comptat també amb la presència de Francisco Marco, ex director de l'agència Método 3, que va reconèixer al Parlament en la comissió d'investigació de la corrupció de l'anterior legislatura que la seva agència va encarregar la gravació de la conversa de La Camarga entre Alícia Sánchez-Camacho i Victoria Álvarez.

Marco ha afirmat rotundament que existeix l'operació Catalunya, propugnada per un grup de la policia nacional que liderat pels ex comissaris José Manuel Villarejo, Eugenio Pino i Marcelino Martín Blas, contra polítics independentistes. "Ni crec ni promulgo les idees independentistes, però no crec que en democràcia es pugui permetre que el grup de policies hagi decidit investigar des de les clavegueres de l'Estat", ha assenyalat Marco, i ha expressat: "Qui aixequi un dit i cridi independència, se l'investiga", ha assegurat que va dir Pino.

Sobre Villarejo, ha explicat que l'ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos va ser citat a Madrid per l'ex comissari de la policia on li va oferir un pacte: aturar la investigació del cas Mercuri a canvi d'informació sobre Carme Forcadell -ex regidora de la capital vallesana-, Artur Mas i Felip Puig.

Al llarg de la seves intervencions, Marco ha apuntat al PP que liderava Alícia Sánchez-Camacho com a "col·laborador" dels ex detectius de Método 3, Julián Peribáñez i Antonio Tamarit, que van oferir al ministeri de l'Interior que dirigia Jorge Fernández Díaz "un pla d'acció" contra ell. A més, Marco ha assegurat que tots dos es van posar a disposició de Martín Blas i Villarejo per investigar polítics independentistes i cobrant de fons reservats de l'Estat. Sobre l'encàrrec de La Camarga, el compareixent ha criticat les "coaccions" que va rebre del PP i de l'aleshores presidenta del partit, de qui, ha assegurat, espera una querella per així poder aixecar el secret de confidencialitat.

Els diputats del PP marxen de la comissió

Els retrets entre Marco i els diputats del grup parlamentari del PP han estat constants al llarg de tota la compareixença. El detonant ha estat quan Marco ha criticat les "vergonyoses" rialles quan s'ha referit al fet que els seus treballadors passessin nits al calabós a causa de l'enregistrament de la Camarga que, defensa, va ser consentit. De bon principi, el compareixenet ja ha demanat als diputats del PP que li "demanessin perdó" però la seva topada ha acabat amb els representants populars marxant de la sala.

Per la seva part, Rajoy, Santamaría i Fernández Díaz es neguen a comparèixer a la comissió de l'operació Catalunya

Informa:ARA.CAT (20-6-2017)