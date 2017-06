LA LLENGUA NO PODRÀ VIURE SENSE LA INDEPENDÈNCIA, PERÒ AIXÒ NO ÉS SUFICIENT

El procés de construcció de les estructures d'estat és una de les tasques que el Govern dur a terme de manera més discreta. En l'horitzó immediat hi ha la preparació i celebració del referèndum de l'1 d'octubre, però l'executiu i els partits que li donen suport al Parlament saben que cal molt més que un triomf a les urnes per fer possible l'estat propi. Això és el que han intentat explicar aquest dimarts Lluís Salvadó, Eulàlia Reguant i Núria Bosch en la presentació del llibre I tot això com es paga? Cent claus per entendre la Hisenda catalana (Ara Llibres), dels periodistes de NacióDigital Ferran Casas i Roger Tugas. Tanmateix, el secretari d'Hisenda de la Generalitat s'ha atrevit a pronosticar que l'Estat s'avindrà a "negociar" el procés de "divorci" un cop l'independentisme hagi certificat el triomf en el referèndum, una victòria que el mateix Salvadó ha assegurat que serà "per golejada".

En el llibre, un assaig didàctic i amè, els autors exposen tota la feina feta i que queda pendent per edificar la Hisenda catalana, una estructura d'estat que ja té els fonaments i que a la tardor farà "el gran salt", construint una plantilla de 800 treballadors que per força haurà d'anar creixent fins als 5.000 efectius. Salvadó -que ha substituït en la presentació Oriol Junqueras, absent per compromisos oficials- ha dibuixat l'escenari que es pot obrir un cop els catalans hagin passat per les urnes. "Quan es constati que tenim una majoria, començarem aquest procés de divorci", ha explicat el secretari d'Hisenda. Ha puntualitzat, però, que en cap cas culminarà en un període de "24 o 48 hores". La Generalitat convidarà l'Estat a "seure en una taula de diàleg" per pactar la transició cap a la República catalana. "A partir de l'1 d'octubre a la nit, la fruita començarà a madurar", ha reblat Salvadó.

"Serem un país molt normalet"

El treball de Casas i Tugas -prologat per la catedràtica d'Hisenda Pública de la UB i expresidenta del CATN Núria Bosch-, se centra en els reptes per fer el salt del marc autonòmic al d'un nou estat, fins i tot amb l'oposició activa del govern espanyol, així com les oportunitats que permet aquest canvi en el marc tributari i en la lluita contra el frau. Les altres estructures d'estat que acompanyaran la Hisenda o el debat de la fiscalitat -desmuntant alguns tòpics- també s'analitzen en l'obra, a l'abast de lectors que no en són especialistes. Algunes d'aquestes qüestions han aparegut en l'acte de presentació.

Un de les grans qüestions que Catalunya ha de resoldre és quan començarà a treballar a ple rendiment la Hisenda pròpia i com es finançarà un eventual estat català si es concreta la desconnexió. "Ho farem quan toqui", ha exposat Salvadó. Sobre la manera de procedir, ha estat més concret: "Serem un país molt normalet. Si no en tenim prou [de recursos], anirem als mercats financers. Així es finançarà la futura República catalana", ha afegit el càrrec governamental. "La nostra funció és guanyar prestigi i demostrar que som solvents", ha reblat.

Reguant, diputada de la CUP, no comparteix tots els postulats del Govern. A ella li ha pertocat aquest dimarts complir amb el paper que fan els anticapitalistes al Parlament, de fiscalitzador de l'executiu. "Dependre del FLA és dependre de l'Estat, però dependre dels mercats tampoc suposa tenir capacitat de decisió. Dependre dels mercats implica endeutar-se encara més", ha apuntat la diputada, també crítica amb el ritme de la construcció de les estructures d'estat abans de l'inici d'aquesta legislatura. "Com és que fins al 2016 ningú es va posar a treballar seriosament per la Hisenda catalana?", s'ha preguntat Reguant, incisiva a l'hora de plantejar una nova fiscalitat "més redistributiva".

Bosch ha aportat la visió més acadèmica. Ha aprofundit en el debat de la fiscalitat i ha subratllat que la construcció de la Hisenda pròpia ha de ser un objectiu "irrenunciable" encara que Catalunya no assoleixi de forma immediata la categoria d'estat independent. "Ens mereixem una cosa diferent a un nou model de finançament", ha expressat.

Trencar el "relat màgic" de l'independentisme

Tant els ponents com els autors han coincidit a detallar que el llibre es fa preguntes i busca respostes per relatar de manera planera una qüestió complexa: com es construeix l'arquitectura d'un nou estat. "El llibre trenca el relat màgic de l'independentisme", ha exposat Reguant. "Hi ha hagut una certa frivolitat per part de tots plegats. I és bo que aquesta complexitat la puguem socialitzar", ha afegit Salvadó.

Casas i Tugas hi han aportat el relat periodístic. "No hem volgut fer un llibre que partís de cap apriorisme. El que expliquem al llibre també és possible en un escenari de no independència", ha exposat el subdirector de NacióDigital. "Els plànols de la Hisenda catalana estan fets i ara cal que la gent validi que les obres es facin més enllà del marc autonòmic", ha concretat. Tugas ha destacat que "sense una Hisenda catalana no hi ha sobirania". "Aspirar a la sobirania tributària és recuperar l'embrió de les institucions catalanes", ha recalcat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (21-6-2017)