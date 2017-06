LA LLENGUA NO PODRÀ VIURE SENSE LA INDEPENDÈNCIA, PERÒ AIXÒ NO ÉS SUFICIENT

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona, la socialista Sílvia Paneque, ha assegurat que no posaran "pals a les rodes" quan el consistori col·labori en l'organització del referèndum. "Tenim molt clar que la primera obediència la devem als ciutadans i des d'una minoria dins l'equip de govern no podem imposar la nostra visió", ha manifestat Paneque.

L'alcaldessa, Marta Madrenas (CiU), ja ha deixat clar que es posaran a la disposició del Parlament i del president per ajudar "en el que calgui" i creu que això no ha de generar tensions en el sí del govern de coalició. Paneque creu que per superar la situació cal votar però afirma que el referèndum plantejat l'1 d'octubre "no té prou garanties democràtiques".

Una postura que també defensen els alcaldes de l'Escala, Víctor Puga, i Blanes, Miquel Lupiáñez. "Per resoldre la situació d'atzucac actual cal recórrer a les urnes", ha dit Puga. "Com a alcalde no promouré accions per evitar que la gent voti", apunta Lupiáñez.

Segons els plans del Govern, els ajuntaments tindran un paper actiu en l'organització del referèndum del proper 1 d'octubre. Per això, des de la direcció del PSC han enviat una carta als seus alcaldes i regidors per tal que no col·laborin amb el referèndum i que abans de prendre qualsevol decisió demanin un informe escrit del secretari municipal.

Alguns regidors i alcaldes socialistes de la demarcació de Girona, però, s'han desmarcat -en part- de la directriu del partit. A la capital, per exemple, el PSC governa en coalició amb CiU des de la sortida de Carles Puigdemont el gener de 2016. En aquell moment, ja van acordar que en temes nacionals tindrien llibertat de vot i actuació.

Paneque recorda que el plenari de Girona és majoritàriament independentista i que el grup socialista ja ha votat en diferents ocasions de manera diferenciada a les directrius de Nicaragua. "Ja coneixen quin és el plantejament del PSC gironí", afirma. De totes maneres, no creu que això hagi de suposar cap problema amb la direcció.

"Iceta sempre ens ha traslladat que la qüestió nacional no ha de ser un aspecte que afegeixi tensió als grups municipals, el partit respecta la diversitat d'actuacions de cada grup tenint en compte la realitat social de cada municipi", afegeix.

Per a la primera tinent d'alcalde de Girona, la situació actual "d'atzucac" s'ha de resoldre amb una votació però difereix del plantejament del Govern: creu que la sortida és la reforma de la Constitució orientada a un sistema federal.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que des del principi s'han posat al costat del Parlament i el president i ara continuaran en la mateixa línia. "Tenim ganes de sentir la veu dels catalans, creiem en la democràcia i ens posarem a la seva disposició per ajudar en el què calgui", ha declarat. L'alcaldessa considera que aquest posicionament no ha de generar tensions en el sí del govern de coalició. "El PSC ha acceptat i entès el nostre posicionament i no hem de trobar cap obstacle per anar fent via", ha afegit.

Tant pel grup de CiU com pel del PSC, la prioritat serà la "protecció" dels treballadors que vulguin implicar-se en l'organització de la votació. "Hi participin de la manera que hi participin, mai se'ls posarà en risc i trobaran tota la protecció de les administracions", ha assegurat l'alcaldessa.



L'alcalde de l'Escala vol urnes

A la comarca de l'Alt Empordà, l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga (PSC), es mostra partidari de "resoldre la situació d'atzucac actual a través de les urnes". El socialista afirma que la seva posició l'han posat de manifest en diverses ocasions, la darrera adherint-se al Pacte Nacional pel Referèndum. En aquest sentit, diu que veu "molt difícil la no cessió d'un espai municipal per a la celebració del referèndum, si aquest es fa amb garanties".

Per la seva banda, l'alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, diu que si es convoca un referèndum faran el que els diguin. "No farem res que no facin la resta i si es convoca haurem de fer com es fa en unes eleccions", remarca. Malgrat això, insisteix que "ha de ser una cosa seriosa". "Si s'ha de tornar a fer comèdia o una costellada, no cal que facin res", ha valorat.

Blanes, sense "entrebancs"

El PSC té l'alcaldia d'un dels municipis més grans de les comarques gironines, Blanes (Selva). Els socialistes formen govern amb CiU i amb ERC. L'alcalde, Miquel Lupiáñez, ha afirmat que no posarà cap "entrebanc" a l'organització del referèndum. "Com a alcalde no promouré accions per evitar que la gent voti, però tampoc afavoriré que es cometi una il·legalitat", ha afirmat.

De fet, ressalta que a títol personal aposta perquè el referèndum es faci i els catalans puguin votar. Com a màxim responsable de l'ajuntament, però, se supeditarà al criteri del secretari municipal. Això sí, no pensa donar cap ordre ni directriu a la resta de regidors. "Si hi ha un regidor determinat, amb competències derivades, que vol cedir les claus de les dependències que gestiona, és la seva responsabilitat", ha afegit.



El PSC d'Olot, al marge de cap tipus de col·laboració

A Olot, el PSC governa amb CiU, que és qui té l'alcaldia. Els socialistes no participaran en l'organització del referèndum i entenen que "no ha de suposar un conflicte" amb els seus socis de govern. Segons el seu portaveu, Josep Guix, l'1-O no encaixa amb el que ells venen defensant, com és "un referèndum acordat i amb garanties" a partir de la reforma de la Constitució.

