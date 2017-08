EL PSOE, EL GRAN PARTIT...D'ANDALUSIA

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha confirmat avui que els implicats en els atacs terroristes a Cambrils i Barcelona "estaven preparant una sèrie d’atemptats a Barcelona que l’explosió d’Alcanar va evitar" perquè es van quedar sense el material explosiu que pretenien fer servir. Això, segons la hipòtesi dels Mossos, hauria empès els terroristes a actuar "a la desesperada" i cometre els atropellaments de Barcelona i Cambrils. Segons el major, feia com a mínim diversos mesos que s’estaven preparant els atemptats, i ara mateix investiguen com a mínim 9 persones: els 5 morts autors de l’atac de Cambrils -dels quals ja n’han identificat 3- i 4 detinguts -1 a Alcanar i 3 a Ripoll-.

Aquest divendres a la tarda, la policia ha explicat que ha trobat una segona persona morta entre la runa de la casa que va explotar a Alcanar. Tot i això, no es descarta que hi pugui haver més cossos, ja que fins ara s'han trobat diferents restes biològiques. Els Mossos consideren que les bombones de gas que van provocar l'explosió d'Alcanar -n'hi havia una vintena, segons l'ACN- havien de servir per preparar explosius amb els quals pretenien atemptar a la capital catalana. L'explosió de dimecres a la nit s'hauria produït mentre els terroristes manipulaven les bombones per convertir-les en bombes. En el moment dels fets, a l'interior de la casa hi havia com a mínim tres terroristes: els dos que van morir i un que va resultar ferit per l'explosió. El ferit va ingressar a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa amb ferides greus i aquest divendres l'han traslladat a la comissaria de Tortosa, on està detingut.

A hores d'ara els Mossos encara no saben qui conduïa la furgoneta que va recórrer ahir la Rambla de Barcelona fent esses per atropellar tanta gent com fos possible. No descarten que pugui ser un dels dos terroristes morts a Cambrils que falten per identificar. Sobre aquest últim atac, que va passar cap a les 01.00 h, Trapero ha explicat que un vehicle va envestir diversos vianants i una patrulla policial. Un sol mosso va matar 4 dels 5 homes que anaven dins el vehicle disparant-los amb una arma llarga, i un altre policia va matar el cinquè amb una pistola. Tots 5 duien "cinturons que simulaven artefactes explosius".

Trapero, en una compareixença a la seu de la conselleria d’Interior, ha relacionat els atemptats de Barcelona i de Cambrils amb dues furgonetes localitzades, una a Cambrils mateix i l’altra a Vic. Els vehicles, ha dit, "s’han recuperat i s’estan analitzant".

Segons Trapero cap dels detinguts té antecedents vinculats amb terrorisme ni consta a cap de les bases de dades policials estatals d’aquest àmbit. Com a mínim un tenia antecedents per delictes comuns. Tenen 21, 27, 28 i 34 anys. El detingut a Alcanar és de Melilla i els tres de Ripoll, d’origen marroquí. El major ha explicat que en les pròximes hores hi podria haver més actuacions policials i detencions.

El major dels Mossos també s'ha referit al cotxe que es va saltar un control de la Diagonal. Ha explicat que ara mateix no hi ha "elements" que el vinculin amb els atemptats i que el vehicle va deixar malferida una sergent del cos. Un agent va disparar i més enllà, a l'alçada de Sant Just Desvern, el vehicle es va quedar aturat. D'entrada pensaven que el policia havia mort el conductor, però quan es van poder acostar al cotxe sense por que hi hagués explosius, van poder comprovar que a dins hi havia un cos amb ferides d'arma blanca.

El mort, titular del cotxe i de nacionalitat espanyola, era a la part del darrere ajupit i tirat endavant, però no al seient del conductor. "Pensem que hi havia una segona persona que estava traslladant aquest mort", ha dit, i ha afegit que no hi ha cap element que uneixi aquest incident amb els atemptats, tot i que tampoc ho ha descartat. S'especula amb la possibilitat que el conductor de l'atemptat de Barcelona hagués pogut segrestar el cotxe de la Diagonal i apunyalar-ne el propietari per intentar fugir de la ciutat, duent-lo al darrere, però per ara no hi ha indicis que ho avalin. Sigui com sigui, els Mossos també busquen el conductor d'aquest vehicle.

Informa:ARA.CAT (18-8-2017)