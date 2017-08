EL PSOE, EL GRAN PARTIT...D'ANDALUSIA

L’imam Abdelbaki Es Satty vivia en un sisè pis petit, de dues habitacions, al costat del famós monestir de Ripoll. Li costava 150 euros al mes, segons el senyor Capdevila, propietari de l’immoble. El clergue era un tipus d'uns quaranta anys, prim i amb barba. “M'havien dit que el curilla —així anomenaven l’imam— se n’havia anat, però la renda se seguia pagant”, diu Capdevila. La matinada de dissabte van escorcollar aquest diminut pis almenys vuit mossos amb gossos ensinistrats. L'imant de la comunitat de Annour, una de les dues mesquites de Ripoll (10.000 habitants) és, segons la policia i els veïns, el líder que va reclutar i va adoctrinar el grup de joves d'origen marroquí establerts a Ripoll que ha sembrat aquesta setmana el terror a Barcelona i Tarragona. El poble, commocionat, intenta explicar-se com uns joves que estudiaven, jugaven i creixien amb un català perfecte són avui notícia tràgica. Una dona, després d’una llarga conversa amb dos ancians musulmans, diu: “Eren bona gent, bona gent”.

Dijous, poc després de l'atemptat, l'empleada de l’Ajuntament de Ripoll Núria Perpiñá acompanyava a la germana de Moussa Oukabir, llavors un dels principals sospitosos. Perpiñá coneix la família Oukabir —són cinc fills— des de fa molts anys. La jove no entenia com el seu germà havia pogut fer allò: “És que jo soc catalana”, li deia.

Com Perpiñá, ningú al municipi sap quan va començar la deriva de Moussa i dels altres joves que suposadament van perpetrar la massacre. No s'expliquen per què ho van fer. Ni com es va plantar als seus caps una llavor que ha anat creixent fins a portar-los a cometre el pitjor atemptat a Espanya des de l’11-M. A Ripoll es mostren sorpresos que una “colla d'amics” joves i aparentment integrats a la vida de la comunitat —jugaven a l'equip de futbol sala local, mantenien relacions amb els joves del poble— siguin avui protagonistes del terror.

Ripoll, municipi gironí d'11.000 habitants, és el lloc d'origen de la majoria d'implicats en els atemptats de Barcelona i Cambrils, que han deixat 14 morts i més de 90 persones ferides. A les 9.15 hores de dijous, la Yolanda, una amiga dels nois, en va saludar per última vegada tres d'ells. Acabaven de pujar a una furgoneta blanca, marca Fiat, i abandonaven el poble. Els dies previs, segons els veïns, el vehicle hi havia estat aparcat darrere del bloc on viuen els Oukabir.

Els aproximadament 500 musulmans de Ripoll —un 5% de la seva població— no viuen en cap gueto, sinó ben barrejats. Perpiñá és veïna de bloc de la família de Younes Abouyaaqoub, el presumpte terrorista que segueix fugit i que, segons fonts policials, és sospitós de conduir la furgoneta que va atropellar desenes de persones a l'emblemàtica Rambla de Barcelona. A Younes, de 22 anys, els seus coneguts el consideren “incapaç de liderar res”.

A l'edifici d'un altre detingut —Salh El Karib, propietari d'un locutori— viu la família d'un periodista d'un digital català. En Karib té 34 anys i resideix des de en fa quatre a Ripoll. Té dona i una filla de dos anys. Moussa li va comprar a ell el bitllet amb el qual el seu germà Driss va aconseguir entrar a Espanya pocs dies abans de l'atemptat.

Els processos de radicalització de joves musulmans són complexos. Però a Ripoll, la tesi més estesa és que els joves “van ser manipulats per algú”. Que ha d'haver-hi una mà negra. “Alguna cosa els han hagut de fer, algú els ha posat idees rares al cap”, lamentava ahir una educadora que ha atès a varis dels nois de Ripoll involucrats en la massacre.



Balanç de les perquisicions

Desapareguts. La policia cerca, després d'haver-les identificat, tres persones que suposadament van participar en els atemptats de Barcelona i Cambrils dijous passat. Set de la dotzena de membres del comando tindrien la seva residència a Ripoll. El principal fugit seria Younes Abouyaaqoub. Guanya pes la hipòtesi que era ell qui conduïa la furgoneta amb la qual es va cometre l'atac a la Rambla i va causar 13 morts i gairebé un centenar de ferits.

Detinguts. En són quatre: un va ser arrestat dijous a Alcanar, després de la destrucció total d'un xalet a la urbanització Montecarlo i un altre el mateix dia a Ripoll (Girona). Divendres va haver-hi dues detencions més al municipi gironí.

Morts. Cinc terroristes van morir a Cambrils, abatuts pels mossos quan van intentar un altre atemptat massiu la matinada de divendres. Se sospita que dos gihadistes més van morir en l'explosió d’Alcanar de la mitjanit del dimecres, després de localitzar un cadàver i restes biològiques d'una segona persona.

Des de petits, havien acudit a Punt Òmnia. És un dels 124 centres que la Generalitat té a Catalunya per a persones amb el risc d'exclusió social. Allà, Moussa Oukabir, entre d’altres, disposava d'un lloc per fer els deures, per perfeccionar el català i trobar suport. La matinada de dijous a divendres, Moussa va participar en l'atropellament de Cambrils. Va ser abatut per la policia. Tenia 17 anys.



Escorcoll a l'habitatge

La hipòtesi sobre l'existència d'aquesta influència externa que hauria canviat de dalt a baix la personalitat dels joves guanya pes entre els investigadors. I si hi ha un algú que hagi fet un rentat de cervell als nois a Ripoll, aquest pot ser Abdelbaki Es Satty, l'imam local. Els Mossos investiguen si l'imam va exercir un paper clau en la deriva radical dels joves. Els agents van escorcollar ahir, durant tres hores, el seu habitatge, al carrer de Sant Pere. Buscaven documents i material informàtic però, també, mostres d’ADN: segons fonts de la investigació no confirmades de manera oficial per la policia, Abdelbaki és un dels morts en l'explosió fortuïta que va tenir lloc en un habitatge d’Alcanar que, suposadament va servir de base logística per preparar els atemptats.

Abdelbaki Es Satty va arribar fa al voltant de dos anys a Ripoll, un municipi amb un fort passat industrial. Ha exercit com a imam de la comunitat Annour, una de les dues mesquites de Ripoll. Annour va ser fundada fa una mica més d'un any per un problema de grandària o una discussió —segons les versions— a la vella mesquita, fundada el 2008 al carrer Sant Antoni.

Aquell any va haver-hi queixes a Ripoll per la creació d'aquesta mesquita, on caben poc més de 40 homes. Allà, segons Elmade, musulmà que ha anat a les dues mesquites, van conèixer l'imam els joves. Després se’n va anar —aparentment a Bèlgica, segons dos fidels— i va tornar quan van crear la mesquita nova. Annour és més gran —“són dos garatges”, diu Elmade— i les dones també poden anar a resar. Els aproximadament 100 fidels contribueixen amb 10 euros al mes per pagar l’imam i les despeses.

Fonts properes a la investigació assenyalen que l'imam, d'uns 40 anys, podria ser proper al salafisme, un corrent que defensa una interpretació rigorista de l'islam i advoca per la instauració d'un ordre islàmic. Molts experts consideren el salafisme com l'avantsala o la justificació ideològica de la violència. A Catalunya hi ha 79 oratoris —un de cada tres— que segueixen aquesta doctrina, segons els Mossos. L'imam va estar quatre anys a la presó per tràfic de drogues, segons Europa Press, i per un problema de papers amb la seva situació legal a Espany. Va sortir de la presó el 2012. Fonts de la lluita antiterrorista van afegir que l'imam va tenir “amics o coneguts” entre alguns dels detinguts per l'atemptat de l'11-M.

Parlar àrab

Dins del pis de l'imam hi havia un musulmà que amb prou feines parla espanyol. Els veïns del pis de baix van sentir dir a un mosso quan se n’anaven: “Cal anar a buscar algú que parli àrab”. Al matí, el jove amb una gorra mirava la tele assegut a la vora del sofà amb la porta de la casa oberta, el forrellat al terra i l'ordre d’escorcoll damunt d'una taula. Havia dormit en un matalàs al menjador. Deia que allà vivia amb l'imam, i que seguia esperant que tornés.

Al replà inferior del pis de Es Satty hi ha una espècie d’habitació petita on hi ha els dipòsits d'aigua. Allà hi ha vells televisors, cotxets de nadons, pots de pintura. Fa un mes, els veïns ho havien trobat tot remogut. Algú havia tret alguna cosa que era allà amagada.

Fa uns dos mesos, Abdelbaki va informar a alguns coneguts que deixava les seves funcions com a imam i que tornava al Marroc. No s'ha nomenat un nou imam —la comunicació a la Generalitat és obligatòria— i, des de llavors, els fidels dirigeixen l'oració.

L'estranya desaparició de l'imam coincideix en el temps amb l'inici dels preparatius, per part de la cèl·lula terrorista, per cometre un gran atemptat a Barcelona amb artefactes explosius. Encara que no hi ha una xifra precisa, el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, explica que el grup feia “un cert temps”, uns “mesos”, que preparava els seus objectius.

Joves religiosos

Els joves de Ripoll són descrits com dedicats a la religió. “Mohamed Hychami era el més disciplinat de Comforsa [empresa d'estampats metàl·lics on treballava]. Era molt educat, resava molt, però quan li parlaves de religió s'enfadava”, diu un col·lega que no vol ser identificat.

Era tan seriós que el cap li va demanar fa dues setmanes que ajornés les seves vacances uns dies per a un lliurament i va accedir. Mohamed Houli, ferit en l'explosió d’Alcanar, tenia un altre tarannà. Des de Comforsa el cridaven per treballar i deia que no podia, que la seva àvia estava malalta i que era al Marroc. Però, sempre segons el seu company de treball, el noi seguia al poble.

Els germans Hychami —Mohamed i Omar, dos dels cinc que van ser abatuts a Cambrils— eren alumnes exemplars: “No aixecaven mai la veu”, diu Perpiñá, que també els havia ajudat a Punt Òmnia per fer deures i estudiar. Allà de vegades havia d'animar Said Aallaa, de 19 anys i també mort a Cambrils: “Semblava que mai hagués trencat un plat”. Oukabir era el més mogut. Un company de classe d’Aallaa i d’Oukabir —anaven a la mateixa classe— de l’Institut Abad Oliva els recorda com a estudiants correctes: “Fixa't que ells es van treure l’ESO i jo no”, diu. “Només ens saludàvem”.

Lluny de casa

Si Ripoll, al Prepirineu, és el bressol dels terroristes de Barcelona, Alcanar, a l’extrem sud de Catalunya i enganxat al mar, ha estat el lloc que han escollit per preparar els atemptats. Allà, a més de 300 quilòmetres de casa seva, el grup va reunir més d'un centenar de bombones de gas butà i propà, a més d'un tipus d'explosiu —TAPT, conegut com la mare de Satan— que és habitual en els atacs d’Estat Islàmic. L’ISIS —per les seves sigles en anglès— va reivindicar l'autoria de la tragèdia poques hores després de l'atropellament massiu a la Rambla de Barcelona, que va desencadenar el caos al centre de la ciutat.

Els plans del grup passaven per provocar un o diversos atemptats de grans dimensions, amb bombes, a Barcelona. Però una explosió fortuïta va frustrar les seves intencions i els va obligar a traçar un pla “més rudimentari” com van ser els atropellaments de Barcelona (13 morts i 88 ferits) i Cambrils, on una dona va morir després de ser apunyalada i va haver-hi cinc ferits més que van ser atropellats per un Audi.

L’incident —els Mossos van pensar a les primeres hores que es tractava d'un cas de tràfic de drogues— va provocar la mort de dos presumptes terroristes. Les restes del segon dels morts van ser trobades divendres, mentre la policia netejava la zona i feia una voladura controlava del material. Corresponen, segons fonts policials, a l'imam Abdelbaki.

Cèl·lula preparada

El paper del líder religiós a la tragèdia està per aclarir. No només en la radicalització dels nois, sinó també en la preparació logística i material de l'atemptat. “No podem posar en compromís proves i pistes o donar informació poc fiable”, va dir ahir Albert Oliva, portaveu dels Mossos, que va concretar que, només a Ripoll, s'han practicat ja nou entrades i escorcolls des de dijous, dia de l'atemptat.

Convençuts per l'imam o radicalitzats a través d'alguna altra via, la veritat és que el grup de Ripoll es va convertir en poc temps en una cèl·lula terrorista disposada i preparada per atemptar. Cap d'ells tenia antecedents per terrorisme ni constava a les bases de dades policials, segons els Mossos. “Són persones molt joves”, va subratllar el comissari Trapero.

La majoria dels joves de Ripoll va néixer al Marroc, encara que alguns ho van fer ja a Espanya. Entre els quatre detinguts i els cinc abatuts a Cambrils —a més dels dos morts en l'explosió de Alcanar— hi ha llaços familiars.

És particular, pel seu paral·lelisme, el cas de dues parelles de germans de Ripoll: els Oukabir y els Aallaa. Driss Oukabir va ser el primer detingut després dels atemptats. A la furgoneta homicida, abandonada amb impunitat pel conductor, els agents van trobar documentació de dues persones. Va ser la pista que va fer avançar la investigació amb celeritat. Allà es van trobar papers relatius a un home que va resultar ser un dels ferits en l'explosió, la vigília, d’ Alcanar (Mohamed Houli). I també, documentació d'un veí de Ripoll de 28 anys: Driss Oukabir.

Els Mossos busquen el presumpte conductor

Sospites

Els Mossos d'Esquadra segueixen tractant de localitzar a Younes Abouyaaqoub, el presumpte terrorista de 22 anys que continua fugit. Fonts policials consideren a Abouyaaqoub sospitós de conduir la furgoneta que va matar 13 persones i va deixar-ne 88 més de ferides a la Rambla de Barcelona. Nascut l'1 de gener de 1995 a la localitat marroquina de Mrirt, residia al carrer de Santa Magdalena de Ripoll. Segons fonts policials, tant la furgoneta de Barcelona com les altres dues que es van trobar el dijous —a Cambrils i Vic— es van llogar amb la seva targeta de crèdit. Els Mossos sospiten que els terroristes pretenien utilitzar les furgonetes per traslladar explosius i cometre un o diversos atemptats de gran envergadura a Barcelona.

Malgrat que s'han produït quatre detencions i al fet que cinc terroristes han estat abatuts —en l'atemptat frustrat de Cambrils—, encara persisteixen nombroses incògnites. A més de donar amb el presumpte autor material, els Mossos tracten de reconstruir els passos de la cèl·lula i esbrinar si altres sospitosos romanen fugits o bé van morir també en l'explosió fortuïta d’Alcanar de dimecres. Un d'ells podria ser l'imam de Ripoll, encara que no es descarta que hi hagués restes de més persones. El conseller d’Interior, Joaquim Forn, va dir ahir que els Mossos busquen “dues o tres persones” relacionades amb els atemptats.

La furgoneta blanca es va llogar al seu nom. Alertada, una patrulla de seguretat ciutadana la va veure en una cèntrica plaça de Ripoll, el va apuntar amb un arma llarga i el va detenir. Ell sosté que és innocent i, segons la seva versió, Moussa, que és menor, li va pispar la documentació per llogar la furgoneta. Alguna cosa similar va ocórrer amb els Aallaa. El gran, Mohamed, està detingut. És el propietari de l’Audi en què viatjava el seu germà petit, Said (19 anys) que va servir per l'atropellament de Cambrils.

