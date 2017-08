EL PSOE, EL GRAN PARTIT...D'ANDALUSIA

Havien passat pocs minuts des que es va perpetrar l'atemptat a les Rambles quan l'Enric Hernández, director d'El Periódico, va vendre l'exclusiva: 'La CIA va avançar fa dos mesos als Mossos que la Rambla era objectiu del jihadisme'. Més enllà del caràcter miserable d'aprofitar la confusió del moment per buscar els clicks, després accentuat amb la portada del dia següent, caldria pregunta-nos la veracitat i l'estranya pressa per publicar el text.

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un moment del gabinet de crisi



El diari Público, capçalera destacada per la seva capacitat per despullar les vergonyes de l'Estat, no oblidem el cas de l'Operació Catalunya investigat per Carlos Enrique Bayo i Patricia López, ha destapat de nou una de les situacions més surrealistes en la lluita antiterrorista. El govern de Rajoy va vetar els Mossos d'Esquadra perquè tinguessin accés a dades "vitals" per a la lluita antiterrorista, un fet que encara esdevé més surrealista quan el mateix diari explica que aquesta decisió venia motivada pel director del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), José Luis Olivera.

Enrique Bayo i Patricia López, que també han seguit la coordinació policial aquests mesos, recorden la pedanteria del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, quan afirmava que a Espanya no hi haurien atemptats jihadistes. Una manca de coordinació política que, malgrat tot, no va afectar a la dels cosos policials durant aquests dies: Mossos, Policia Nacional i Guardia Civil es van coordinar al marge dels govern.

El boicot del Gobierno contra els Mossos

El que explica Público és el despropòsit més irresponsable de l'executiu Rajoy, una mostra de la nul·la cooperació de la Moncloa amb la Generalitat només per així derrotar-la políticament. L'estratègia de menyspreu a l'hora de valorar qualsevol demanda catalana ens ha de fer mirar enrere, no només en polítiques socials, culturals i nacionals, sinó també, sobretot, en polítiques de seguretat. Recordem que la Junta de Seguretat es va reunir el 10 de juliol passat després de vuit anys en blanc amb l'amenaça jihadista sobre la taula. Dos anys abans no van voler incloure els Mossos en el congrés de la Interpol a Barcelona que marcava la política antiterrorista (juny 2015), en aquell moment es va produir, també, l'episodi on els Mossos van denunciar la filtració, per part de la Policia Nacional, d'operacions antijihadistes a jihadistes. I no fa gaire, fa pocs mesos, podem recuperar el moment en el qual el govern de Rajoy va decidir no incloure la policia catalana, i sí l'Ertzaintza, a l'Europol.

Són tots i cadascun d'aquests detalls on l'exclusiva, en majúscules, d'Hernández esdevé més inversemblant: 'La CIA va avançar fa dos mesos als Mossos que la Rambla era objectiu jihadista'. Quin caràcter exclusiu ha tingut la policia catalana, exclosa dels fòrums internacionals, perquè una institució com l'americana hagi decidit saltar-se el procediment d'informar els respectius serveis d'intel·ligència espanyols (CNI) per parlar directament amb els Mossos? La resposta és cap. No es varen saltar els procediments, el que ha passat aquí és que el Ministeri de l'Interior ha volgut cobrir-se les espatlles filtrant aquest informe argumentant que era de ple coneixement dels Mossos.

Explícita incomoditat de Rajoy, Felip VI i Zoido

Tard, descol·locats i sense feina per fer. Aquest seria el resum del paper del president del Gobierno, el ministre de l'Interior i el Rei d'Espanya. Rajoy es va pronunciar set hores tard de l'atemptat, per posteriorment fer un gabinet de crisi sense la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, els Mossos i la Guàrdia Urbana. Primera foto.

Felip VI, igual que Rajoy, no sabia on posar-se. Sense un rol per poder ajudar, es va apropar als hospitals per recomanació dels serveis de protocol de la Zarzuela que van contactar amb les institucions sanitàries perquè els monarques es poguessin fer una foto amb les víctimes de l'atemptat. Segona foto.

Zoido, el ministre de l'Interior que no va gestionar res, dissabte dóna una roda de premsa per anunciar que no augmentarà el nivell d'alerta antiterrorista al 5, "no hi ha risc d'atemptat imminent", per sentenciar: "donem per desarticulada la cèl·lula jihadista". Tercera foto. Aquesta, però, molt forçada; els Mossos desmenteixen el ministre, encara hi ha un jihadista en cerca i captura. Per tant, no es pot donar per desarticulada una cèl·lula si un dels seus membres segueix lliure.

Un govern i una policia a l'alçada

El rol irrellevant de Rajoy, Felip VI i Zoido té una raó molt contundent. La coordinació de la crisi terrorista per part del govern de la Generalitat i, sobretot, dels Mossos, ha estat impecable. La policia catalana, malgrat el boicot sofert per part del Gobierno, ha demostrat la serenitat d'una policia de primer nivell en la lluita antiterrorista. La ràpida resposta i l'eficàcia del dispositiu ha deixat com anecdòtica la presència del govern espanyol.

El boicot contra els Mossos només serveix per valorar encara més la tasca de lluita antiterrorista que ha dut a terme el cos policial. És molt preocupant que l'executiu de Rajoy, per recomanació del CITCO, boicotegés sense embuts la policia catalana. La seva derrota és la resposta dels Mossos. Professional i reconeguda.

Hom no pot evitar pensar si amb la coordinació necessària alguna cosa hauria canviat. Però de res serveix començar a teixir teories al voltant d'aquest pensament, només ens cal reclamar més coordinació. No és política, és un ciutadà que vol viure en plena seguretat.

Informa:DIRECTE.CAT (21-8-2017)