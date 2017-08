EL PSOE, EL GRAN PARTIT...D'ANDALUSIA

Crida a la mobilització de les entitats sobiranistes. En una conferència ahir a la XLIX Universitat Catalana d’Estiu, el president de l’ANC, Jordi Sànchez; el d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i la diputada de JxSí Irene Rigau van remarcar la importància del referèndum de l’1 d’octubre com a punt d’inflexió d’un Procés que, van afirmar, és de la gent. “Tenim el repte de seguir fent-ho com fins ara. L’endemà de l’1-O dependrà de la nostra perseverança”, va afirmar ahir Cuixart, que es va mostrar convençut que serà possible celebrar un referèndum “homologable democràticament malgrat l’oposició de l’Estat”. “La seva estratègia és fer-nos por i que no sortim de casa”, va denunciar Sànchez. Encara amb la incògnita de quina serà la fórmula que emprendrà el govern espanyol per aturar l’1-O, Cuixart va instar-lo a fer-ho públic. “És l’Estat qui ha d’explicar com respondrà”, va afirmar.

A 42 dies de la votació i amb la posada en marxa del curs polític -alterat pels tràgics atemptat a Barcelona i Cambrils-, els actors independentistes reprendran les campanyes per cridar a la participació. “Que tothom busqui deu persones que no tenen clar si votar i que les convenci”, va desafiar el president de l’ANC als assistents, entregats amb els discursos dels ponents. “Ens ho juguem tot, no podem fallar”, va subratllar Cuixart, que va interpel·lar els votants del sí i els del no.

Si bé el paper de la societat civil es perfila com una de les claus del futur del Procés, també ho ha sigut els últims anys, en què la societat catalana, en paraules de Cuixart, ha “volatilitzat el sistema de partits”. “El poder de la ciutadania ha fet volar pels aires CiU o ICV”, va assenyalar el president d’Òmnium, que va recalcar que “cap partit que es digui sobiranista ja no pot parlar de pacte fiscal perquè quedaria eliminat”. Com a representant de l’altra banda, la dels partits, Rigau va constatar que la força de la societat civil ha comportat que les formacions polítiques no poguessin “caure en la temptació” de voler “treure’n més profit que l’altre perquè quedarien a la ruïna”. Així, l’exconsellera ha posat en valor la feina “colze a colze amb adversaris polítics” i amb l’ajuda de la societat civil organitzada. En aquest sentit, Sànchez va assegurar que entre els partits i les entitats independentistes, que treballen conjuntament els últims passos fins a l’1 d’octubre, “no hi ha discrepàncies estratègiques, només tàctiques puntualment”.

No hi haurà vot per correu

El conseller de Territori, Josep Rull, va recomanar fa uns dies que els ciutadans intentessin votar presencialment en el referèndum, atesa la probabilitat que no es pugui comptar amb la col·laboració de Correus. Tot i assegurar que el Govern buscaria facilitar el vot no presencial, ahir Sànchez va confirmar, davant les preguntes del públic, que no hi haurà vot per correu. “No tot s’ha pogut fer bé i és l’única anomalia de l’1 d’octubre”, va afirmar el president de l’ANC. Els únics catalans que podran votar fora dels col·legis seran els residents a l’exterior.

Informa:ARA.CAT (21-8-2017)