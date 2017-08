ALGUNS CATALANS NO S'ADONEN QUE ESPANYA VOL LIQUIDAR CATALUNYA

Per Ramon Serra, editor

Ja era hora! Després de la darrera sentència del TC sobre la llengua, especialment pel que fa al consum, ja no hi ha cap excusa perquè les empreses no etiquetin els seus productes en català com demana ara la Generalitat a Font Vella i Coca Cola si volen continuar essent proveïdors de la Generalitat. Ara està avalat fins i tot pel TC. Per tant, no hi ha cap excusa especialment entre les grans empreses que venen els productes en gran quantitat als organismes públics. I si es veuen en la necessitat d'etiquetar en català segur que poc a poc les empreses mitjanes o petites també ho faran sense necessitat, si més no ara mateix, de rebre'n una pressió asfixiant. En aquest sentit cal destacar que em sembla que Cocal Cola etiqueta en 33 llengües i cap en català, malgrat les campanyes que ha fet la Plataforma per la Llengua. Ahora ho haurà de fer si no vol perdre un gran negoci. La pela és la pela, senyors !

D'altra banda, aquesta mesura també es podria aplicar a la majoria d' Ajuntaments. Fa uns anys es va fer una campanya en el sentit que els Ajuntaments haurien de comprar productes només etiquetats en català. La realitat d'ara mateix demostra que no s'ha de demanar l'exclusivitat del català, sinó que almenys els productes siguin etiquetats també en català. Aquesta paraula " també " és essencial per evitar destrosses per part del TC.

En la situació cada cop més residual del català, diguin el que diguin els informes ensucrats de Política Lingüística, hem de ser intel·ligents per fer que el català sigui present a tot arreu del consum, encara que ho sigui com una llengua més. No és el temps d'exigir el català com a llengua única o preferent en el consum. El tot o res ens és totalment perjudicial, mentre que el Gobierno ha dictat gairebé 250 disposicions en els últims temps imposant el castellà. Per tant, acció immediata, no hem pas d'esperar la independ'encia, i sobretot mà esquerra. Fer complir la llei als de dalt, en aquest cas a les gran empreses, és el principi d'un bon camí...