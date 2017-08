ALGUNS CATALANS NO S'ADONEN QUE ESPANYA VOL LIQUIDAR CATALUNYA

Per Ramon Serra, editor

Qui pot estar segur dins d' Espanya i amb els espanyols? Lògicament no em refereixo als atemptats terroristes del carrer sinó amb el terrorisme que l'Estat una i una altra vegada fa amb Catalunya.

Avui m'assabento amb esgarrifança que encara l'Estat no ha aconseguit que els Mossos rebessin informació de l'Europol ni menys ser-ne part . El ministre de l'Interior diu que no hi ha hagut temps material des del 10 de juliol quan es va reunir finalment, després de 9 anys i panys de no fer-ho i amb ultimàtum català, la junta de seguretat. Oi tant! Tot i que la Generalitat ho havia demanat des del 208 fins al pròxim mes de setembre els Mossos no tindran dades europees sobre el terrorismne. És allò de quan era mort el combregaren.

Sempre l'Estat ha considerat els Mossos una policia de fireta, d'estar per casa en contrast amb la policia basca. Aquesta sí que era digna de tota informació, de ser una policia de primera i tot perquè el PNB ha donat suport als pressupostos del PP. Ara els Mossos han demostrat que són una gran policia i pràcticament ells solets han acabat amb els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils. No els ha calgut l'ajut de cap policia forània, policia d'importació.

Espanya un cop més ha actuat amb prepotència i s'ha burlat de la seguretat dels catalans, inclosos naturalment els qui encara volen continuar a Espanya. Què hauria passat sense els Mossos d'Esquadra? Val més no imaginar-ho. El que és segur que si hagués avisat dels antecedents penals de l'iman de Ripoll segurament no hauria passat aquesta tragèdia. Un greu pecat d'omissió pel menyspreu a la policia catalana i al nostre poble.

D'altra banda, aquest menyspreu de l'Estat cap a Catalunya com es pot veure no afecta solament el finançament, cultura o infraestructures sinó que toca la fibra d'aspectes fonamentals com ara s'ha vist amb la seguretat i fa unes poques setmanes quan la "operación Cataluña" es va vantar d'haver destrossat el sistema sanitari català. És que els colonialistes que viuen aquí no els afecta els càstigs que ens fot Espanya últimament amb sanitat i ara amb seguretat? Quin model d'Estat defensen. Prefereixen morir sent espanyols que viure amb dignitat com a catalans?

Entenc que hi hagi dubtes sobre la independència. Fins ara s'han explicat a bastament tots els beneficis i també problemes. Però potser la seguretat no havia quedat prou clara per falta de proves. Ara els Mossos han deixat ben clar que estem més preparats que mai per gestionar també les nostres tragèdies. El paper d'Espanya aquests últims dies gairebé ha estat testimonial i en tot cas les declaracions dels seus polítics poden semblar solidàries, però mai no han estat fraternals.

Per tant, gràcies Mossos i tota la gent que ha treballat per pal·liar la tragèdia. Tot el món ha estat agraït a Barcelona i a Catalunya. Ens sentim orgullosos de formar part d'aquest poble. Això sí, marxem corrents d'Espanya abans que no sigui massa tard...