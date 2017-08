ALGUNS CATALANS NO S'ADONEN QUE ESPANYA VOL LIQUIDAR CATALUNYA

Per pagar les multes de l' Estat als independentistes l' ANC ha obert aquests comptes bancaris per tenir una caixa de resistència. Col·laborem-hi tots, encara que sigui amb uns pocs diners. La independència comença i acaba amb la butxaca...

"Ai,Colau, quin gripau !"

Ramon Serra, editor

Fa temps no sé on vaig llegir que el caràcter de les persones es demostra quan exerceixen el poder. Aleshores es veu si són coherents amb el que predicaven abans. Tot això ve a tomb per la posició d'Ada Colau i altres dirigents de l'esquerra espanyolista a Catalunya respecte al referèndum de l'1-O. Ara resulta ,segons ells, que no té les garanties que cal de legalitat.

Tots sabem que no té les garanties de legalitat espanyola, perquè Madrid s'ha entestat una i altra vegada a prohibir-lo. En aquestes circumstàncies seria lògic que aquesta esquerra fes costat a les pretensions majoritàries del poble català, però s'hi neguen basant-se en la legalitat espanyola. Que partits genocides com PP i Ciudadanos i la delegació del PSOE a Catalunya vulguin secundar les directrius de la metròpoli té certa lògica. Però que gent " revolucionària" com Colau, Radell, Coscubiela, Doménec i companyia els facin d'escolanets no hi ha per on agafar-ho. No crec pas que en els seus temps de"revolucionaris " demanessin si era legal ajudar les persones desnonades o les que no podien pagar el gas.

Però, ah minyons, ara han tastat la cuixa del poder i cal mantenir-lo com sigui. Han de fer costat als dirigents de la metròpoli amb l'esperança que aviat amb altres esquerres ells podran administrar les engrunes que quedin de l' Estatut. Ells, precisament ells, que eren tan valents fins fa quatre dies ara s'han convertit en revolucionaris de saló, en xaiets. Tenen por de ser inhabilitats i per això es venen la dignitat nacional si fa falta. Ells que segurament són partidaris de l'alliberament nacional de tots els pobles, però que per un plat de llenties permeten l'esclavitud del seu .

Així de dolorosa i trista és a voltes la fauna humana. Per fortuna sembla que a com a mínim la majoria dels afiliats d'aquests partits i partidets que formen una sopa de lletres amb diversos noms sí que volen, pel cap baix, anar a votar. En aquest cas el sentit comú s'imposarà a la tossuderia dels seus dirigents que volen mantenir-se al poder, malgrat que això representi trair el seu poble.

Algun d'aquests dirigents ens recorden el temps de la República. Cada cop que sento Coscubiela al Parlament em ve a la memòria La Passionaria o Dolors Montseny. Sempre de mala llet, contra tot el món, agriat. Per cert, no hi ha al Parlament una mica de bicarbonat o sal de "Frutas Eno"? Van bé per matar els àcids estomacals!.

Dins d'aquest grup d'espanyolistes destaca poderosament la força de l'antiga Iniciativa per Catalunya que, pel que es veu, ara només està subjecta a la iniciativa espanyola. Potser recordant els darrer dies de la República quan els seus vells aliats del Partido Comunista de España van ordenar dinamitar el metro de Barcelona. Hauria causat uns 200.000 mil morts per "danys de guerra". Em pregunto com és que a Barcelona sí i a Madrid no. Per sort Miquel Serra, l'encarregat de fer-ho ho va esbarriar i va impedir la mortandat. Cal, doncs, empalmar ara amb les restes dels vells camarades espanyols i anticatalans?

D'altra banda, em permeteu la gosadia, m'agradaria fer-.los el text del cotofluix. Ja que tant prediquen els valors de l'esquerra em pregunto: algú d'ells té algun refugiat a casa? Quan estan malalts van a la medicina pública o a la privada? Duen els fills a un col·legi públic o a un de privat o concertat? Vull recordar, per exemple, que el nem de la Colau va a un col·legi privat on no hi ha cap alumne estranger. Així és fàcil predicar la solidaritat, el no al racisme i uns quants eslògans més que a mans d'aquesta gent és demagògia pura.

Convé, doncs,desemmascarar-los. A tot estirar no són més que uns gestors dels valors de l'esquerra capaços de voler l'esclavitud del seu país per administrar una mica de poder per al seu ego i per a les seves butxaques. La història ha de ser molt dura. Temps al temps.Si Roma no paga traïdors, Catalunya, tampoc. Miserables !