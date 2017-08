ALGUNS CATALANS NO S'ADONEN QUE ESPANYA VOL LIQUIDAR CATALUNYA

"Carta oberta al bisbe de Barcelona Joan Josep Omella "

Manel Mas





Senyor bisbe, ja sé que és arquebisbe de Barcelona i fa poc que és cardenal, ignoro quins han estat els mèrits per tan alta distinció. La institució a la qual pertany no disposa d’un conveni laboral com els altres i, per tant, no és possible saber quins criteris se segueixen per anar pujant en l’escalafó.

Dit això voldria deixar clar que no és sant de la meva devoció, vostè com aragonès, no ha fet res per intercedir en el contenciós entre els governs d’Aragó i Catalunya per les obres d’art del monestir de Sixena, obres que, si es conserven, és gràcies a la Generalitat que se’n va fer càrrec, que va pagar 40 milions de pessetes a les monges, que les va restaurar amb el cost afegit i que ara es conserven gràcies a aquella decisió.

Sàpiga també que Catalunya es va fer càrrec de les poques monges que quedaven en el monestir -i d’avançada edat- fins al seu definitiu traspàs. Ara el govern d’Aragó reclama tot l’art provinent d’aquell monestir per la cara, gratuïtament i apel·lant a la justícia. Creu vostè que la Generalitat, que n’ha tingut cura tots aquests anys, que va donar diners a canvi, que les ha restaurat i conservat mereix una sentència condemnatòria? Vostè que en pensa?

Ara bé, si m’he decidit a escriure-l’hi quatre ratlles ha estat per la seva “actuació” o, així ho entenc jo, en la basílica de la Sagrada Família amb motiu de la missa per les víctimes de l’atemptat perpetrat a Barcelona i Cambrils la setmana anterior. Vostè ha comès una sèrie d’errors en la seva intervenció. Errors impropis que una persona intel·ligent, preparada i culta no ha de cometre.

Ha fet tota la seva intervenció en castellà, ha obviat el català -llengua pròpia i oficial a casa nostra-, no s’ha adreçat en cap altre idioma sabent que hi havia gent estrangera, familiars o amics de les víctimes i, fins i tot, turistes catòlics que han volgut participar en l’eucaristia en homenatge als afectats per la barbàrie terrorista.

S’ha adreçat al rei Felip, al president Rajoy i a la vicepresidenta Soraya. No hi tinc res a dir però… Suposo que era conscient de la presència del president de Catalunya i de l’alcaldessa de Barcelona. No mereixien ser esmentats? Creu que és correcte referir-se a ells com les “autoritats autonòmiques i locals”? Ha estat idea seva o li han suggerit els de la conferència episcopal espanyola?

Quan ha dit que “la unión nos hace mas fuertes mientras que la división nos corroe y nos destruye”, he cregut per un moment que estava escoltant Rajoy o Rafael Hernando des de la tribuna del congrés de diputats, paraules que semblaven extretes de qualsevol discurs del Partit Popular referint-se al procés català. Creu que són paraules adients en una homilia dedicada a les víctimes?

Ja per acabar, vull recordar-li el moment més desafortunat de la seva intervenció quan s’ha referit a les “forces de seguretat”, ja que la primera menció d’agraïment ha sigut per les forces de seguretat de l’Estat i no ha fet cap referència al cos dels Mossos d’Esquadra, que han portat i porten tot el pes de l’actuació policial i la coordinació d’una manera exemplar i amb reconeixement internacional i de tota la ciutadania. Una ciutadania que també ara, en moments de dolor, ha donat una resposta madura i responsable, i ha demostrat la seva voluntat i capacitat d’autogovernar-se.

Crec que, en el cas d’aconseguir Catalunya la seva independència, vostre ha fet mèrits, més que suficients, per a ser candidat a presidir la Conferència Episcopal Espanyola.

Bon vent i barca nova, senyor bisbe.

Informa:CATALUNYALLIURE.CAT (23-8-2017)

N.de la R.

Lamento profundament no haver pogut assistir a aquest acte religiós ni haver organitzat un petit grup per rebentar l'homília del cardenal . Fa uns anys ja vàrem haver de fer una acció semblant a Cambrils precisament per uns aragonesos que volien les misses en castellà. No hem de tolerar els atacs públics a la nostra llengua. Aquesta informació l'envio al senyor cardenal. I seria destacat que algú enviés correus de protesta al principal delegat espanyol del catolicisme a Barcelona.