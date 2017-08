ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

La manifestació que dissabte ocuparà el centre de Barcelona sota el lema No tinc por serà un acte unitari de rebuig als atemptats reivindicats per Estat Islàmic que han colpejat Catalunya, un gest d'escalf de tota la societat a les víctimes i els seus familiars i un homenatge a la resposta solidària que es va produir per part dels cossos policials, d'emergències i de la ciutadania. La imatge d'unitat dels representants polítics, que han acceptat tenir un rol secundari perquè siguin els serveis públics i la ciutadania els autèntics protagonistes, serà una estampa insòlita. No hi faltaran ni la plana major del govern espanyol amb Mariano Rajoy al capdavant ni el rei Felip VI, que finalment han decidit assistir-hi malgrat el manifest de desenes d'entitats que els han situat en el centre de la polèmica.

Fonts de la Zarzuela explicaven aquests dies que estaven valorant si el monarca hi assistiria o no. De fet, Felip VI va assistir a la manifestació contra l'atemptat de l'11-M l'any 2004 quan encara era príncep. Finalment, ja al tron, també han confirmat aquesta vegada la seva presència. No es preveu precisament còmoda després del manifest que desenes d'entitats signen denunciant "la hipocresia de líders i representants polítics, del govern espanyol i de la monarquia", als quals acusen de "promoure guerres i alimentar conflictes armats". Els tiren en cara el comerç d'armes a països com Aràbia Saudita, els clams ignorats del "No a la guerra" i els incompliments en matèria d'acollida. El text està signat per ONG's que formen part de Lafede.cat i entitats com Òmnium, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) o Unitat contra el feixisme, entre moltes altres.

El rol secundari dels representants institucionals

Sigui com sigui, l'objectiu de l'organització és que en cap cas la polèmica política enterboleixi una manifestació que pretenen que sigui un homenatge a les víctimes i un clam en contra de la islamofòbia, malgrat que el component crític ha quedat per escrit i es tornarà a posar sobre la taula a la presentació del manifest que es farà aquest divendres. De fet, quan es va convocar la manifestació -de manera conjunta entre el Govern i l'Ajuntament- la CUP ja va mostrar el seu desacord amb què el monarca encapçalés la marxa. Els anticapitalistes van qualificar la seva presència a Barcelona com "un acte d'hipocresia", recordant els vincles de la monarquia espanyola amb l'Aràbia Saudita, un règim relacionat amb el terrorisme gihadista.

A la primera línia de la manifestació hi haurà representants dels serveis públics, com ara membres dels cossos policials i dels serveis d'emergències. També s'ha procurat que tinguin una posició destacada entitats que treballen contra el racisme, la xenofòbia i l'exclusió social. Per tant, es preveu que els representants institucionals, tant polítics com el propi monarca, estiguin a certa distància de la primera línia de la capçalera. Una imatge també poc habitual.

A més de Rajoy i de la plana major del seu govern, desembarcaran a Catalunya expresidents espanyols, com ara José Luis Rodríguez Zapatero. Viatjaran en un avió noliejat per l'executiu espanyol. També han confirmat la seva assistència diversos presidents autonòmics i els principals líders dels partits polítics i sindicals de l'estat espanyol, que desfilaran conjuntament amb els màxims representants de les institucions catalanes.

La marxa arrencarà de Jardinets de Gràcia i culminarà a la plaça de Catalunya, on no hi haurà parlaments institucionals, precisament, per concentrar tot el protagonisme en els moviments socials i els serveis públics.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (25-8-2017)