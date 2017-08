ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

La CUP ha signat la declaració institucional que s'ha llegit aquest divendres durant el ple solemne al Parlament arran dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, però l'han acceptat de forma crítica. Els anticapitalistes entenen que cal posar el focus a l'arrel i per això han elaborat una declaració institucional alternativa per assenyalar "les causes profundes" dels atemptats. En un text que condemna els atacs i reconeix els serveis públics, la CUP defensa: "Cal analitzar Estat Islàmic com un fenomen vinculat a les lògiques de guerra global que comença amb el quartet de les Açores i que té el seu mirall i tornaveu en els extremismes religiosos i en el feixisme, agredint els pobles d'arreu del món com a territoris de la seva guerra i de tots els interessos que en són còmplices", diu el text que han distribuït als mitjans. Alguns diputats de la CUP no han aplaudit un cop la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha acabat de llegir la declaració institucional.

La proposta alternativa de la CUP aposta perquè el Parlament es comprometi a "dirimir democràticament la pertinença a totes les institucions internacionals per a garantir la cultura de la pau".

En un altre punt, la CUP també subratlla que els refugiats fugen "del mateix terror" que va atacar Barcelona i Cambrils. "Més que mai, el Parlament de Catalunya es compromet a lluitar contra el feixisme, vingui d’on vingui, i es reafirma en els valors d’acollida i rebutja totes les interpretacions i actuacions racistes, islamòfobes i classistes que aquests fets puguin desencadenar", reclama el text alternatiu dels cupaires en una crida a desvincular Daesh de la comunitat musulmana. Al text, els cupaires, que demanen que els atacs no serveixin ara de "pretext per a retallar drets i llibertats", insisteixen en la necessitat de celebrar un ple extraordinari monogràfic la setmana vinent per tal d'abordar els fets de manera "rigorosa i exhaustiva".

Informa:ELMON.CAT (25-8-2017)