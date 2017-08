ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

Membres de LaFede.Cat impulsen la campanya #AnemDeBlau | S.Santiago

Les entitats per la pau organitzaran la seva pròpia concentració al marge de la marxa unitària per tots aquells que no se sentin còmodes compartint una capçalera amb Mariano Rajoy o el rei Felip VI, amb qui culpen de mantenir estretes relacions d'amistat i econòmiques amb els països que financen l'Estat Islàmic. LaFede.Cat, la plataforma que aglutina les entitats que vetllen pels drets humans i la cooperació, ha convocat aquesta concentració alternativa el dissabte a les 16 hores, a la cantonada del Passeig de Gràcia amb el carrer Diputació.

Tanmateix, les entitats també hi seran a la marxa unitària del "No tinc por", on aniran vestits de blau i repartiran 50.000 cartells d'aquest color per pintar una gran "marea blava" que representa "la Mediterrània" que uneix les diferents cultures. El blau és també el color que han fet servir per reclamar vies segures i l'acollida de refugiats, i per això demanen a la ciutadania que es vulgui "diferenciar d'aquells polítics que actuen contra la pau i els drets humans" que portin roba d'aquest color. "Volem que se'ns vegi", ha explicat Pepa Martínez, directora de LaFede.cat, la plataforma que ha impulsat la campanya #AnemDeBlau.

Un últim intent per evitar la presència del rei i Rajoy

"No volem gent com Rajoy a la manifestació", ha insistit el portaveu d'Unitat contra el Racisme i el Feixisme, David Karavala, que veu incompatible anar a una marxa per la pau i donar suport a la guerra d'Irak, com ha fet el PP. "Com pot ser que ministres del PP liderin una manifestació per la pau i la solidaritat, quan han creat les condiciones terribles per als atemptats de la setmana passada?", ha assegurat Karavala. I ha fet una crida a les autoritats catalanes: "Feu el possible perquè la foto sigui la de la ciutadania unida, i no la de la gent que té les mans tacades".

Condol per Pau Pérez, la víctima número 15

El president de LaFefe.Cat, Tono Albareda, ha volgut recordar la víctima número 15 dels atemptats, Pau Pérez, que va ser cooperant a Haití. Albareda ha volgut agrair la resposta solidària dels professionals i els voluntaris i ha demanat que no es faci una "manifestació típica" contra el terrorisme, sinó que sigui una marxa "per la pau, la diversitat, la convivència i la fraternitat".

L'activista musulmana Najat Kichou ha alertat del "preocupant augment d'atacs islamòfobs tant a mesquites com a individus" i per això ha insistit que des de la comunitat islàmica catalana es condemnen els atemptats, però també els atacs racistes perquè "la violència és el llenguatge dels covards".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (25-8-2017)