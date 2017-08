ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

Per pagar les multes de l' Estat als independentistes l' ANC ha obert aquests comptes bancaris per tenir una caixa de resistència. Col·laborem-hi tots, encara que sigui amb uns pocs diners. La independència comença i acaba amb la butxaca...

Transferències bancàries als números de compte:

ES78 2100 5000 5102 0017 2439

ES41 3025 0002 4514 3338 9791

L'ESTAT, CULPABLE PER OMISSIÓ DELS ATEMPTATS

Per Ramon Serra, editor

Quan jo era petit al bisbat de Vic ens ensenyaven el catecisme, el qual posava força ènfasi en el pecat d'omissió. Eren uns temps en què els seguidors d'Al.là encara no havien arribat per aquests verals. Ara si fa no fa són el 23% de la comarca, una immigració que només s'havia vist després de l'entrada de Felip V al Principat. A Vic hi havia aproximadament un 23% de la població que eren soldats. Com es pot veure a Osona tenim la mà trencada en aixó de moros i cristians i no tot s'acaba amb les "batalles "d' Alcoi...

Un cop desarticulada la cèl·lula que ha sembrat el terror en el nostre país convé fer una reflexió sobre les possibles responsabilitats de la gent de dalt. I és aquí on entra el paper de l'Estat que per deixadesa i mala fe no ha volgut donar el paper que es mereixen els Mossos.D'aquí ve aquest pecat greu d'omissió. Vegem-ne alguns punts.

1r) A Ripoll es queixen que el ministeri de l'Interior no va informar els Mossos ni niungú sobre els antecedents penals de l'iman de Ripoll, el gran cervell de la trama. Aquesta omissió ha resultar molt cara.

2n) L'Estat ha impedit ha impedit en tot moment l'accés del Mossos a l'Europol i a l'Interpol i n'ha vetat que els Mossos tinguessin informació sobre els moviments terroristes, Un menyspreu molt greu a la nostra policia, considerada sempre de segona fila.La supèrbia dels espanyols ens ha deixat molt de temps desamparats. Encara hi ha algú que vulgui continuar en aquest Estat? És que a Catalunya només hem estat insegurs els independentistes?

3r) Feia més de nou anys que no es reunia la Junta de Seguretat de Catalunya. Finalment la conselleria d'Interior es va plantari tot just fa unes setmanes hi hagué aquesta reunió a contracor d' Espanya.

4r) El boicot de l' Estat a l'ampliació de la pantilla de 500 Mossos. Malgrat això, el Govern l'ha duta endavant. Tampoc no podem oblidar els 688 milions d'euros que Junqueras ha demanat a Santamaría en concepte d'endarreriments per la seguretat ciutadana.

5è) El Pacte Antiterrorista dels principals partits de l' Estat que han bandejat sempre els partits catalans. No sé si per què els consideren terroristes o no són partits espanyols. Ara a correcuita se'ls convida a un reunió del pacte, però només com a observadors. I això,sí: prometen que intentaran a partir de setembre que els Mossos entrin als organismes internacionals i en rebin informació.

6è) Aquest menyspreu cap als Mossos contrasta amb les lloances cap a la policia basca que pot entrar a tot arreu. I tot perquè el PNB ha donat el sí als pressupostos del PP. O sigui que és més important el PP que no pas la lluita antiterrorista.

Segurament podríem ampliar la nòmina de greuges.Com a nota d'humor la petició de Ciudadanos per tal que el Parlament condecori també la Guàrdia Civil i la Policia Nacional al costat del Mossos i dels serveis sanitaris d'emergència. Possiblement siguin mereixedors d'alguna condecoració perquè almenys no han obstaculitzat el treball dels nostres policies i de la gent d'aquí.Per fortuna, s'ha demostrat que Catalunya sap ser independent també a l'hora de les desgràcies, un aspecte que segurament no s'havia previst en el full de ruta cap a la independència.

Ja es veu, doncs, que paradoxalment si l'omissió de l' Estat ens ha abocat a una gran catàstrofe, l' "omissió" de les forces espanyolistes en canvi ens ha permès acabar amb aquest grup d'assassins sense el seu ajut. Tot deu tenir la seva cara i la seva creu,oi?