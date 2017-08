ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

"Sisena xiulada massiva a Felip de Borbó"

El monarca espanyol ha estat rebut amb una sonora xiulada a la manifestació a Barcelona en rebuig al terrorisme



Nerea Rodríguez





Felip de Borbó ja suma sis xiulades massives dels catalans. La d'aquest dissabte ha estat la darrera mostra de rebuig al rei espanyol, que van començar quan l'any 2012 va ser xiulat durant la final de Copa del Rei a l'Estadi Vicente Calderón (Madrid), que va enfrontar el Barça i l'Athletic. En aquella ocasió, l'actual Felip VI va anar al camp en substitució del seu pare, Joan Carles I, però va ser la primera vegada que va experimentar el rebuig dels catalans a la seva figura i a la monarquia espanyola. Un rebuig que es va tornar a repetir l'any següent. El 30 de maig de l'any 2013 Felip de Borbó i Letízia Ortiz, de nou encara com a prínceps, van ser escridassats al Gran Teatre del Liceu, on hi van assistir per gaudir de l'òpera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. Felip i la seva dona van ser xiulats just quan van baixar del cotxe oficial que els havia portat fins a les portes del Liceu -situat a la Rambla de Barcelona- i també quan van entrar dins del teatre. Aquests últims, uns xiulets que no van poder ser contrarestats pels ocupants de la Llotja, on hi havia el president del Liceu, Joaquim Molins, o l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna.

La tercera xiulada massiva a Felip VI per part dels catalans va ser de nou en un partit de futbol. En aquesta ocasió ja va ser xiulat com a rei d'Espanya -la seva proclamació com a monarca es va produir el mes de juny de l'any 2014-. El 30 de maig de l'any 2015, durant la final de la Copa del Rei que es va disputar al Camp Nou entre el Futbol Club Barcelona i l'Athletic Club de Bilbao, Felip VI va rebre de nou una monumental xiulada. Aquesta primera xiulada com a rei no va agradar gens a l'Estat. Tant que, per aquesta acció, el Jutjat central d'Instrucció número 4 de Madrid va enviar a judici a l'Audiència Nacional (AN) el president de Catalunya Acció, Santiago Espot, al considerar que aquest hauria pogut cometre delictes d'injúria contra el rei i d'ultratge als símbols d'Espanya per haver signat i promogut el manifest "Per la pitada a l'himne espanyol i al Rei Felip de Borbó".

I, fins a dues ocasions més en una final de Copa del Rei, Felip VI ha rebut xiulades massives. Una es va produir l'any 2016 a l'Estadi Vicente Calderón, en la final que va enfrontar el Barça i el Sevilla. Aquesta xiulada la va rebre al costat de la seva dona, Letizia Ortiz, ja que va ser la primera ocasió que la reina acompanyava el seu marit en una final de Copa. I l'any 2017 es va tornar a repetir una xiulada massiva durant la final de Copa que van disputar el Barça i l'Alabès, també al Vicente Calderón. En tots aquests casos la xiulada a Felip VI i a l'himne espanyol va anar acompanyada de crits d'independència.

I no han passat ni quatre mesos que Felip VI ha tornat a ser xiulat massivament pels catalans. Aquest dissabte, el rei espanyol ha assistit a la manifestació 'No tinc por' a Barcelona en rebuig al terrorisme i als atemptats de la setmana passada. Tant quan ha baixat del cotxe oficial que l'ha portat fins al Passeig de Gràcia de la capital catalana -on ha arribat poc abans de les sis de la tarda-, com quan s'ha trobat en aquesta avinguda amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa Ada Colau, Felip VI ha estat rebut per una forta xiulada d'assistents a la mobilització i per crits com ara 'Fora el Borbó'. En els darrers dies havia estat criticada fortament la seva presència per la connivència de la monarquia espanyola amb la de l'Aràbia Saudita, que es considera font de finançament principal del terrorisme jihadista. En aquesta ocasió, a banda de la xiulada també s'han sentit crits d'independència. A més, la comitiva del govern espanyol, encapçalada pel president Mariano Rajoy, ha estat rebuda també amb una escridassada.

Altres xiulades a Felip VI

A banda d'aquestes cinc xiulades massives, Felip VI n'ha rebut d'altres des que va arribar a la Corona. Cada cop que s'ha desplaçat fins a Girona amb motiu dels premis princesa de Girona, s'han produït xiulades, tot i que més minoritàries. I el mes de febrer de l'any 2016 Felip VI va ser xiulat també quan va arribar de nou al Liceu, però en aquesta ocasió per assistir al sopar de benvinguda del Mobile World Congress. El rei espanyol va coincidir en el sopar amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Informa:ELMON.CAT (27-8-2017)