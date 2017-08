ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

El Departament de Cultura té clar que en el terreny cinematogràfic una de les prioritats és aconseguir generar més públic de cinema en català. Aquest ja era l'objectiu que buscava el Cicle Gaudí organitzat per l'Acadèmia del Cinema Català amb suport de la Generalitat que aquest 2017 es va estendre a les quatre demarcacions amb la projecció de films de producció catalana. En aquest context, en una entrevista a l'ACN, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha anunciat que des de la Generalitat crearan una xarxa pròpia perquè el cinema català arribi a totes les comarques de Catalunya.

Puig també ha anunciat que s'han aprovat des de l'ICEC unes ajudes pel 2017 de 6,5 milions d'euros per rodar cinema en llengua catalana en les fases de producció, distribució i exhibició. Per altra banda, el titular de Cultura ha explicat que ha demanat als partits que proposin noms per renovar els membres del CoNCA i ha assenyalat que els noms que apareguin en més d'una llista els donaran com a bons". Puig ha apostat per un CoNCA amb "un paper d'observatori i de treball, de metodologia i d'anàlisi de la cultura".

El titular de Cultura espera anunciar el pròxim mes de setembre "una xarxa important repartida a tot Catalunya a nivell de projecció de cinema en català" que encara estan acabant d'enllestir. Un projecte en el qual la Conselleria ja hi estava treballant abans que hi arribés com a conseller.

El que te clar Puig és que cal "més cinema en català" i s'han de buscar les eines per aconseguir-ho. Un dels objectius és generar públics i "recuperar les ganes de veure cinema català". De fet, ha reconegut que no és lògic l'enorme diferència que hi ha de percentatges de pel·lícules en català i en castellà.

L'anterior conseller de Cultura Santi Vila va anunciar a l'ACN que el Departament de Cultura crearia una nova línia d'ajuts pel rodatge de pel·lícules en català. Puig ha assegurat que aquests ajuts ja estan aprovats per l'ICEC i es publicaran pròximament. El conseller ha ressaltat que per una banda s'aporta una xifra "molt més gran" per potenciar les versions originals en català. Puig creu que rodar en català no és cap impediment ni priva perquè després aquestes pel·lícules puguin competir en escenaris mundials cinematogràfics. Ha argumentat que per exemple actualment es presenta teatre a Catalunya en idiomes diferents al català que se subtitulen i la gent hi assisteix igualment.

Ajudes al cinema rodat en català

Pel que fa les ajudes de l'ICEC al cinema rodat en català pel 2017, ascendeixen a uns 6,5 milions d'euros. D'aquests en l'apartat de producció, es destinaran 5 milions per llargmetratges i 225.000 per curtmetratges; en l'apartat de distribució hi ha una línia d'ajuts a la promoció de llargmetratges cinematogràfics en versió original catalana de 500.000 euros i pel que l'exhibició, es destinarà una dotació de 800.000 euros per al foment de la difusió de cinema en versió catalana, original, doblada o subtitulada, i de producció catalana, en sales d'exhibició. El conseller ha considerat que és "una aportació econòmica decidida i clara pel rodatge en català que és un dels temes que se'ns reclamava des de l'Acadèmia del Cinema Català". Aquestes ajudes s'emmarquen dins el Pla estratègic de suport a l'audiovisual català 2017-2020.

Paper femení

Puig ha dit que també hi ha una preferència a que puguin rebre més ajuts els projectes audiovisuals que vinguin amb un major paper femení. "Farem una discriminació positiva", ha remarcat. Sobre aquesta qüestió, ha admès que hi ha hagut punts de vista dispars, ja que es debatia sobre si s'havien de fixar quotes obligatòries, però finalment el Departament ha optat per "incentivar per mèrits i puntuació" i no pas exigir quotes.

Ha alertat que aquests criteris es revisaran cada sis mesos ja que són línies semestrals. "Si en un o dos semestres no es veu que millori la participació de les dones en llocs de responsabilitat de la producció audiovisual ho reconduirem fins que ho aconseguim", ha indicat. El seu objectiu i el del Govern és assolir aquest augment de paritat de gènere i complir el 50%.

Renovació del CoNCA

"En aquest moment el CoNCA està encallat". Amb aquestes paraules ha definit Puig la situació que viu el consell que compta amb cinc membres que tenen el mandat caducat. El conseller s'ha entrevistat ja amb representants dels partits polítics a qui ha demanat que proposin noms i ha reconegut que els que apareguin "en més d'una llista els donarem com a bons". També creu que s'ha de complir la paritat de gènere, s'ha de tenir en compte la representació territorial i hi ha d'haver pluralitat de visions sobre la cultura.

Ha recordat que el Parlament ha creat una comissió específica sobre el paper del CoNCA que està arribant a la fase final. Ha considerat que hi ha opcions que són "una mica romàntiques de voler que el CoNCA torni a gestionar unes línies de subvenció com quan va néixer". Puig creu que aquesta no és la funció de l'organisme perquè les polítiques de foment les ha d'establir el Govern. Ha apostat per CoNCA que dugui a terme "un paper d'observatori i de treball, de metodologia i d'anàlisi de la cultura a partir de dades".

Ha reconegut que cada direcció o àmbit de la cultura recull dades de forma diferent i aquestes "no estan fetes amb la mateixa serietat i metodologia i fa que tots malgastem energies". Puig ha declarat que aquesta formula d'observatori transversal de la cultura seria d'una gran utilitat pel Govern alhora d'identificar i aplicar polítiques d'acció amb temes concrets. "Ens donaria informació del perquè ser més proactius en uns temes i uns llocs i no en uns altres".

Ha indicat que els membres del CoNCA "sempre tindran alguna adscripció política o una altra, pensar que algú no té favoritismes envers una tendència política o una altra es gairebé una utopia". Per això, no creu que s'hagi d'imaginar un consell amb gent asèptica políticament. "La seva feina no ha d'estar tergiversada per interessos partidistes. El CoNCA requereix aquesta llibertat de treballar i establir els seus dictamens amb aquestes aspectes que fins ara no està fent".

Tot i que no hi ha un termini de registre oficial, Puig confia en desencallar aquest tema al setembre. Alguns partits polítics ja els ha fet arribar les seves propostes. Puig ha dit que no volen fer-ne cap lluita d'aquest tema .

