ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

El Tribunal Constitucional (TC) va reprendre les vacances després del ple del 16 d’agost, en què va ­decidir mantenir en suspens la via exprés cap al referèndum de l’1- O, però ja ha aprovat una agenda de previsions a fi de donar resposta a qualsevol nova iniciativa de la ­Generalitat en aquesta matèria. D’entrada, el president del TC, Juan José González Rivas, ha convocat el pròxim ple ordinari per als dies 5, 6 i 7 de setembre. És a dir, la setmana anterior a la Diada, en previsió que el Govern o els grups sobiranistes del Parlament prenguin noves iniciatives per permetre la celebració del referèndum en la data prevista.

La decisió que el nou ple jurisdiccional ordinari del TC –és a dir, habilitat per a l’adopció de resolucions– s’iniciï el primer dimarts de setembre té cert caràcter cautelar. Certament, el TC desconeix quines iniciatives pot prendre la Generalitat en relació amb el referèndum de l’1- O i quan les posarà en marxa, però vol que res del que pugui passar no l’agafi per sorpresa. I pretén, paral·lelament, evitar la imatge que cada vegada que ha de prendre alguna decisió relacionada amb propostes de les forces sobiranistes ho fa a marxes forçades i en resposta a peticions urgents del Govern central.

En aquest sentit, el ple en el qual el TC va acordar mantenir la ­suspensió de la via exprés per ­convocar el referèndum va tenir més rellevància pel canvi d’impressions que va permetre entre els magistrats que per la mateixa decisió que van adoptar, rebutjant el recurs de súplica interposat per la Generalitat. La idea dominant entre els membres del Constitu­cional és que les successives no­tificacions personals i advertències fetes a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa de la C ambra catalana sembla que han tingut un primer efecte. Aquesta va ser la interpretació majoritària del fet que la Mesa no prengués la decisió d’admetre a tràmit la proposició de llei per a la convocatòria del referèndum.

Però al mateix temps el criteri majoritari és que no s’ha tancat cap capítol i que, per tant, hi haurà més episodis d’enfrontaments polítics entre el Govern central i la Generalitat que obligaran el TC a intervenir. Tothom té clar que la iniciativa per convocar el referèndum arribarà ben aviat, tot i que seguint criteris d’oportunitat política vinculats a una voluntat de mobilització social en dates més pròximes a la festa de l’11 de setembre. En qualsevol cas, els magistrats saben que poden ser convocats altra vegada en qualsevol moment si arriba alguna decisió del Govern o del Parlament que sigui objecte d’un recurs d’inconstitucionalitat o d’un incident d’execució de sentència instats per l’ Executiu central. I per al supòsit que s’hagi arribat a començaments de setembre sense nous episodis de recursos i al·legacions creuades, l’habilitació de la primera setmana del mes per a l’esmentat ple del TC és clau.

En aquelles dates podria estar fins i tot preparat l’ esborrany de sentència sobre la via exprés per al referèndum de l’1- O. El que ha fet de moment el TC és mantenir suspesa aquesta iniciativa, però no ha resolt sobre el fons de l’afer. La ponència correspon al magistrat conservador Ricardo Enríquez, que ja va elaborar durant les dues primeres setmanes d’agost una interlocutòria molt detallada –la que es va aprovar el 16 d’agost– per argumentar el manteniment de la suspensió.

La resolució sobre la constitucionalitat o no d’aquella reforma del reglament del Parlament perquè el referèndum es pugui convocar pel procediment de lectura única, sense esmenes de l’oposició, suposarà, en tot cas, un debat més intens. El Constitucional sap perfectament que hi ha normes semblants en diversos parlaments autonòmics, i fins i tot al Congrés dels Diputats, tot i que amb matisos i diferències més o menys substancials.

En aquest punt és on estarà centrada la discussió al TC. De debat n’hi haurà, segur, i, tot i que és indubtable que la via exprés serà anul·lada, és molt probable que la unanimitat en aquest tema costi una mica més d’ assolir. La que es dicti serà, sens dubte, una sen­tència molt treballada i detallada, pel precedent que suposa en re­lació amb altres reglaments parlamentaris.

Informa:LAVANGUARDIA.COM (29-8-2017)