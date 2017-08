ESPANYA, TERRORISME D'ESTAT SENSE CÀSTIG

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, té previst comparèixer aquest dijous al Congrés per explicar en una sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda la seva amenaça de deixar Catalunya sense accés al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) per evitar que pogués destinar aquests fons a la celebració del referèndum d'independència. El ministre acudirà a la Cambra Baixa després de reclamar les seves explicacions en la Diputació Permanent d'aquesta setmana passada tots els grups parlamentaris, PP inclòs.

La portaveu d'Hisenda, Ana Madrazo, va argumentar que Montoro no tindria cap problema a explicar davant els diputats l'abast de les seves paraules que, per a ella, "no constitueixen una agressió contra els serveis públics catalans". "Ningú ha dit que se suspengui el finançament del FLA, simplement que cal complir amb l'Estat de Dret", va asseverar Madrazo. En tot cas, el PP no hauria pogut evitar la compareixença del ministre d'Hisenda, ja que anteriorment a Madrazo tots els grups de l'oposició han mostrat el seu interès a escoltar les explicacions de Montoro.

"INCAPACITAT POLÍTICA", FUNAMBULISME I OBRIR ELS ULLS

Com a portaveu d'EnComúPodem, una de les tres formacions que havien registrat la sol·licitud de compareixença, Xavier Domènech, va fer esment als més de 400 processos judicials oberts a Catalunya "per qüestions de sobirania", el "bloqueig" de lleis del Parlament i la mateixa imputació de la Mesa d'aquesta Cambra. Una "crisi territorial" de la qual, per a Domènech, el Govern espanyol "és el responsable", per la qual cosa ha demanat "que rectifiqui ja".

"No es pot jugar amb aquestes coses només per mostrar la incapacitat política d'aquest Govern", va concloure. Joan Tardà, portaveu d'ERC, va ironitzar amb el sistema de finançament -"podria anomenar-se Frau de Liquidació Autonòmica"- i, qualificant Montoro com un "artista de la política" -"És un funambulista, sempre discorre en el cable del cinisme"- va criticar que el problema "és el sistema", i sobre el mateix hauria de girar el debat polític.

Jordi Xuclà, del PDeCAT, la tercera formació que havia exigit a Montoro explicacions, va qualificar el missatge de Montoro com "un mal favor a la societat catalana", titllant-lo com a "absolutament insultant". "El Govern sabrà què fa amb les seves propostes i estratègies, però obre encara més els ulls a Catalunya de la crisi profunda de l'Estat de les autonomies", va manifestar.

PER QUÈ NO COMPAREIX A VOLUNTAT PRÒPIA?

Meritxel Batet, del PSC, va anar més enllà i va mostrar el seu estupor per què Montoro no hagués decidit comparèixer 'motu proprio' per explicar l'abast de la mesura, però també va carregar contra el PDeCAT, recordant-li que, a diferència del PSOE, al seu moment va votar a favor de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i es va abstenir davant l'engegada del FLA. "Ara posen el crit al cel. No és un bon mecanisme. Si hagués complert amb la llei de finançament autonòmic, no estaríem discutint el que estem discutint", va asseverar, advertint d'altra banda que el FLA "no pot condicionar una alteració de competències o a una recentralització 'de facto'.

També es va mostrar favorable a escoltar les explicacions de Montoro Ciudadanos, el portaveu del qual d'Hisenda, Francisco de la Torre, va qualificar de "raonable" aquestes pretensions i que així "expliqui per què aquests diners no estaven controlats i finançava el que no havia de finançar". En tot cas, va recordar que Catalunya "no es pot finançar als mercats" i que, per tant, el seu Govern "ha d'acceptar les condicions de control d'aquests fons", i va denunciar la pretensió de la Generalitat de destinar-lo a "il·legalitats".

Per la seva banda, el PNB va argumentar, a través d'una breu intervenció del seu portaveu, Aitor Esteban, que si "en altres àmbits es demana" explicacions en situacions extraordinàries, en aquesta ocasió el ministre les ofereixi al Congrés "per saber exactament què es volia explicitar".

Informa:ELMON.CAT (29-8-2017)