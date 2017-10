UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Reacció de perfil baix del govern espanyol a l'última resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment de Mariano Rajoy. El portaveu de l'executiu espanyol, Méndez de Vigo, s'ha limitat a llegir un comunicat en una declaració institucional sense preguntes des del Congrés en què anuncia la convocatòria d'un consell de ministres extraordinari aquest dissabte per aprovar l'article 155 de la Constitució.

La resposta de l'executiu espanyol ha arribat en menys de mitja hora. En el comunicat, llegit per Méndez de Vigo, la Moncloa diu que "ha constatat a les 10 hores d'aquest matí, últim termini establert, la negativa del president de la Generalitat de Catalunya a atendre al requeriment que li va ser remès el passat 11 d'octubre i en el que se li reclamava que informés de manera clara i precisa si alguna autoritat de Catalunya havia procedit a declarar la independència d'aquesta Comunitat Autònoma i se li instava a restituir l'ordre constitucional alterat".

A punt per a l'article 155

El portaveu espanyol, però, ha llegit el comunicat amb algun afegitó per donar-li més contundència. Per exemple, i davant les crítiques des de diferents sectors madrilenys per no activar ja el botó, ha assenyalat que "ningú dubti que el govern [espanyol] posarà tots els mitjans per restaurar com abans millor la legalitat" i ha recordat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que anul·la la llei del referèndum.

El comunicat assenyala així que "el govern d'Espanya continuarà amb els tràmits previstos en l'article 155 de la Constitució per restaurar la legalitat en l'autogovern de Catalunya·. Així, dissabte que ve el consell de ministres, reunit de forma extraordinària, aprovarà les mesures que ha d'elevar al Senat per tal d'intervenir l'autonomia catalana.

En el comunicat, Rajoy "denuncia l'actitud mantinguda pels responsables de la Generalitat de cercar, deliberada i sistemàticament, l'enfrontament institucional tot i el greu dany que s'està causant a la convivència i l'estructura econòmica de Catalunya".



Canvi de plans

El pla inicial de Moncloa era convocar un consell de ministres extraordinari per aquest dijous mateix, abans que Mariano Rajoy marxés a Brussel·les, on serà fins divendres a la tarda. Però ahir al vespre va començar a prendre força la possibilitat de fer-ho dissabte. Pedro Sánchez segueix també a la capital europea, on ha retardat una compareixença que tenia prevista a les 11h fins a les 13h.

Als mitjans de Madrid s'interpreta la decisió de Rajoy de no sortir avui a reaccionar i de convocar el consell de ministres d'aquí dos dies com una estratègia per donar més temps a Puigdemont per convocar eleccions, malgrat tant el PDECat com ERC i la CUP hagin deixat clar que aquest escenari no està sobre la taula i que la resposta al 155 serà una declaració d'independència.

Ahir dimecres la Moncloa va posar sobre la taula que si el president de la Generalitat convoca eleccions autonòmiques, paralitzarà l'article 155, malgrat ja estigui tramitant-se al Senat. A la cambra alta també s'han allargat els terminis. Si inicialment es comptava que el ple fos dijous o divendres de la setmana que ve, ja hi ha fonts parlamentàries que parlen de no aprovar l'execució de l'article fins a finals de mes.

Informa:ARA.CAT (19-10-2017)