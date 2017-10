UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La Taula per la Democràcia -que agrupa entitats, sindicats com CCOO i UGT, i organitzacions de la societat civil catalana com Òmnium i l'ANC- ha concretat que la manifestació a Barcelona del proper dissabte a les 17 h. transcorrerà des de la cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a l'encreuament amb la Gran Via. El lema serà clar: "Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En defensa dels drets i les llibertats".

La mobilització intentarà tenir un caràcter transversal per fer front a la l'"espiral de repressió de l'Estat", en paraules del portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, després de l'empresonament de Sànchez i Cuixart. Mauri ha indicat que la crida a la manifestació està dirigida a "totes les persones que estimen la llibertat i la democràcia" perquè cal "omplir els carrers fins que Sànchez i Cuixart deixin de ser presos polítics".

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, també ha criticat l'empresonament dels presidents de les entitats sobiranistes "per fer ús de la llibertat d'expressió i manifestació de manera rotundament pacífica". Alcoberro ha recordat que la Taula per la Democràcia "néixer arran de les detencions del 20-S" i que va tenir continuïtat en la "gran mobilització" del 3-O contra la brutalitat policial de l'1 d'octubre. "Davant la presència inqualificable de presos polítics s'ha de sortir al carrer", ha reblat.

El president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Jordi Giró, ha detallat que al final de la marxa es llegirà un manifest per demanar la llibertat de Sànchez i Cuixart. Giró també ha fet una crida a la mobilització de "tota la ciutadania" independentment de la "ideologia". "La llibertat es defensa, i es defensa al carrer", ha subratllat.

Els sindicats CCOO i UGT també han apostat per la mobilització a favor de la llibertat dels "presos polítics". En aquest sentit, el secretari general de la primera entitat sindical, Javier Pacheco, ha assegurat que des de CCOO porten "40 anys sent sediciosos" perquè fan el mateix que Sànchez i Cuixart: "defensar els drets". I ha demanat a la "gran majoria de la societat catalana" que es mobilitzi per protegir el "marc conjunt de drets democràtics".

El secretari general d'UGT, Camil Ros, ha recordat que el seu sindicat ara té "més de 300 persones encausades arreu de l'Estat per participar en les vagues generals". Per això ha subratllat que "això no només va de l'independentisme", sinó de la "repressió" impulsada pel PP. Per això ha defensat que dissabte cal deixar de banda les "posicions polítiques ideològiques" individuals perquè cal defensar la "llibertat d'expressió i manifestació".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (18-10-2017)