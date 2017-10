UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Junts pel Sí i la CUP estan reunits aquest dijous al Parlament per abordar la declaració de la independència de Catalunya després que el govern espanyol hagi anunciat que aquest dissabte convocarà un consell de ministres extraordinari per avançar en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Els diputats de la CUP Albert Botran, Mireia Boya, Gabriela Serra i Joan Garriga, 'Nana', han entrat als despatxos de JxSí cap a les 10.15 h.

La reunió es produeix just després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi respost per segona vegada al requeriment de Rajoy oferint diàleg però avisant que es declararà la independència en cas de "continuar la repressió". Un quart d'hora després de la resposta de Puigdemont la Moncloa ha anunciat que continuarà amb els tràmits previstos en l'article 155 de la Constitució per "restaurar la legalitat en l'autogovern de Catalunya". L'executiu central havia valorat no avançar per aquesta via si Puigdemont renunciava a la independència i convocava eleccions autonòmiques.

El cas és que tant JxSí com la CUP van anunciar aquest dimarts que estaven ultimant la proclamació de la independència de Catalunya per fer-la efectiva "en els pròxims dies" davant la hipòtesi que l'Estat avançaria en l'aplicació del 155, com s'ha confirmat aquest dijous. Els grups independentistes no van explicar ni quan ni com estudiaven fer-ho per evitar "la repressió política" de l'Estat, si bé Puigdemont apunta en la seva segona resposta al requeriment que podria fer-se amb una votació al Parlament.

La principal incògnita és quan es produirà: per a aquest dilluns estava prevista una reunió de la junta de portaveus, que és l'òrgan que fixa l'ordre del dia dels plens, però la convocatòria oficial no ha arribat a fer-se a l'espera del que podia passar aquest dijous i amb la previsió que potser és necessari convocar el ple abans. De fet, Junts pel Sí ja va avisar als seus diputats que han d'estar disponibles aquest cap de setmana per si és necessari convocar el ple dissabte o diumenge.

Informa:ARA.CAT (19-10-2017)