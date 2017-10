UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Els Mossos d'Esquadra han denunciat quatre agents de la Guàrdia Civil que aquesta matinada s'han dedicat a arrencar senyeres i estelades de l'Ajuntament i de cases particulars d'Espolla; a més d'una estelada a Masarac, ambdues poblacions de l'Alt Empordà. Cap a les 01.30 h un veí d'Espolla ha sentit un soroll a l'exterior i ha vist com quatre individus s'enfilaven a un balcó, d'on s'han endut l'estelada que hi havia penjada. L'home ha observat com el grup pujava dalt d'una furgoneta, s'ha apuntat la matrícula i ha alertat els Mossos.

La policia catalana ha pogut interceptar el vehicle poc després. La furgoneta pertany a la Guàrdia Civil però no duia logotips, i a dins hi anaven quatre agents de paisà del cos de seguretat espanyol. A més de despenjar estelades dels balcons, els guàrdies civils s'han enfilat al pal que hi ha davant l'Ajuntament –que fa uns 3 metres d'alçada– i se n'han endut la senyera.

Tant l'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa, com els tres veïns afectats han presentat aquest matí una denúncia per furt, i un dels ciutadans també per danys perquè els agents han trencat una canonada d'aigua quan intentaven enfilar-se al balcó per despenjar l'estelada.

Lagresa ha lamentat els fets i els ha qualificat de " greus" i " patètics". "No crec que sigui normal que servidors públics es dediquin a emportar-se mobiliari urbà de l'ajuntament i dels veïns a la nit" ha criticat abans de recordar que la senyera, que estava penjada a l'ajuntament, "és constitucional i oficial".

Però Espolla no ha estat l'únic municipi afectat. A Masarac també han robat l'estelada que hi havia penjada a l'entrada del municipi, en un pal de més de dos metres. El seu alcalde, Lluís Pujol, també considera que és un fet "molt greu" i creu que "hauria d'haver-hi respecte cap a totes les posicions polítiques". "Som un poble molt pacífic i teníem l'estelada penjada perquè així van decidir-ho els veïns. No hi ha dret amb tot el que estan fent" ha lamentat.

Informa:ARA.CAT (19-10-2017)