UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La decisió del Govern espanyol de celebrar dissabte que ve un Consell de Ministres extraordinari en el qual aprovarà les mesures per a Catalunya que proposarà al Senat a l'empara de l'article 155 de la Constitució, obligarà la cambra alta a endarrerir el ple per a la seva convalidació al 30 o 31 d'octubre.

Fonts de la institució presidida per Pío García-Escudero han reconegut a EFE que el calendari que fins ara considerava la cambra preveia aquesta sessió plenària per al divendres 27 d'octubre, però sempre sota el supòsit que el Consell de Ministres es reunís aquest mateix dijous. Fent-ho dissabte que ve, dos dies més tard, es fa gairebé impossible complir la previsió inicial.

I això perquè, abans que el ple del Senat debati i voti les mesures, la proposta ha de passar per una comissió parlamentària, seguint una tramitació regulada a l'article 189 del reglament en la qual no hi ha terminis prefixats, de manera que es pot agilitar o endarrerir segons convingui. No obstant això, la celebració de sessió plenària ordinària la setmana que ve, de dimarts a dimecres, complica l'agenda, atès que una comissió no pot reunir-se mentre hi hagi ple.

Un cop aquest dissabte, 21 d'octubre, el Consell de Ministres aprovi les mesures, seran remeses al Senat, que haurà de reunir la seva Mesa -presidida per García-Escudero i integrada per PP, PSOE i PNB- per a la pertinent qualificació de l'escrit i la fixació del procediment per tramitar-lo. Encara no està decidit, segons han explicat les fonts, quan es convocarà aquesta Mesa, el mateix dissabte 21 o dilluns 23.



Procediments del Senat

La reunió de la Mesa és important perquè aquest òrgan, on el PP té la mateixa majoria absoluta que a l'hemicicle, s'encarregarà de determinar si es dona curs a les propostes a través de la Comissió General de Comunitats Autònomes o mitjançant una comissió conjunta integrada per senadors de les comissions afectades.

Tant fonts governamentals com del PP donen per fet que s'elegirà la segona opció, atès que el seu funcionament serà molt més àgil que el de l'altra. A la Comissió General poden intervenir tots els presidents autonòmics que vulguin, a més dels portaveus dels grups parlamentaris i els dels grups territorials.

De l'abast de les mesures que plantegi l'executiu dependrà com serà la composició d'aquesta comissió conjunta ad hoc, integrada almenys per senadors de la Comissió Constitucional que presideix l'expresident de la cambra Juan José Lucas. La comissió haurà de reunir-se com a mínim dues vegades.

Majoria del PP

La majoria del PP a la cambra li garanteix que seran aprovades sense problemes a la sessió plenària posterior que debatrà la proposta procedent de la comissió i que, segons estableix l'article 155 de la Constitució, requereixen majoria absoluta per poder aplicar-se.

Això no obstant, el PP ha deixat clar que vol comptar amb el consens més gran possible a l'hora de convalidar les mesures amb les quals el Govern espanyol vol respondre al Govern, mitjançant un article de la Carta Magna que mai abans ha estat posat en pràctica i que és de tramitació inèdita a la cambra alta.

Els vots del grup popular, del socialista i de Ciutadans aplegarien com a mínim 214 senadors a favor, dels 266 que formen el Senat.

Informa:ELNACIONAL.CAT (19-10-2017)