UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La premsa internacional ja analitza les conseqüències que tindrà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola per prendre el control de Catalunya, després que el govern espanyol hagi rebutjat la segona carta de Puigdemont com a resposta al requeriment de l'Estat perquè respongués si havia declarat la independència o no. El president de la Generalitat ha comunicat a Rajoy que continua obert al diàleg, però que si aplica l'article 155, aleshores es veurà legitimat per aixecar la suspensió de la proclamació de la independència i votar-la. La resposta de Madrid, contundent: Consell de ministres dissabte per fer via amb l'article 155.

En un article publicat a The New York Times, signat pel seu corresponsal a Madrid, el rotatiu apunta que la intensitat amb què Mariano Rajoy gestioni "la nova etapa de prendre el control de Catalunya en la lluita independentista" determinarà clarament els efectes que pugui tenir sobre el bloc independentista. El diari considera que Rajoy hauria d'intentar fer pressió sobre la coalició independetista -recorda que té majoria al Parlament però el 48% dels vots-, abans de passar directament a la fase d'atac contundent contra Catalunya. Explica que l'article 155 "podria donar a Madrid l'autoritat per suspendre Carles Puigdemont i altres polítics, i pendre el control de l'administració autònomica", però l'avisa que "arriscar-se a una intervenció contundent podria encendre i galvanitzar -en el sentit que JxSí i la CUP es recobririen de raons que farien més sòlida l'aliança- el moviment independentista". En canvi, The New York Times assenyala que Rajoy també "pot intentar pressionar gradualment la fràgil coalició de separatistes catalans".

The New York Times també remarca que Puigdemont s'ha compromès a "honrar" el resultat del referèndum, tot que "el Tribunal Constitucional l'havia declarat il·legal i malgrat la violenta repressió de la policia espanyola. Gairebé 2.3 milions de persones van votar, i el 90% va votar a favor de la independència", recull. Però també afegeix que "l'amenaça de declarar la independència va provocar que centenars d'empreses traslladessin a les seves oficines centrals fora de Catalunya per pressionar la coalició separatista que té majoria al Parlament". I el diari intenta explicar també que l'independentisme es troba dividit pel que fa a l'estratègia: "Els secessionistes de línia dura volen una ruptura abrupta i unilateral amb el govern central, mentre que els separatistes conservadors i més moderats estan cada vegada més preocupats per les conseqüències econòmiques per a Catalunya si les empreses abandonen la regió".

El diari recorda que Madrid ha posat sobre la taula l’opció d’unes eleccions autonòmiques per aturar l’aplicació de l’article 155, però relata que Puigdemont “no ha fet cap esment a aquesta possibilitat”. També recorda que “Catalunya va votar sobre la independència malgrat l'oposició del govern espanyol”, i que els líders independentistes denuncien que “Madrid ha usat mitjans desproporcionats per expulsar-los del poder, amb l'ajuda de la policia espanyola i els tribunals”. També recull que “prop de 200.000 manifestants es van reunir dimarts al centre de Barcelona per exigir l'alliberament de dos dirigents separatistes que van ser enviats a la presó sense fiança acusats de sedició”, una circumstància que Puigdemont esmenta a la carta que ha remès a Rajoy aquest matí, “com a prova de la postura repressiva d'Espanya”.

Informa:ELMON.CAT (19-10-2017)