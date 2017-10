UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

18.776 milions d’euros. Aquesta és la despesa en Defensa de l’Estat espanyol. Un total de 51,4 milions diaris entre les xifres del pressupost oficial i les que defensa oculta enmig de partides que no s’adscriuen als comptes estrictes que el ministeri que dirigeix Dolores de Cospedal presenta en el Congrés de Diputats que va ser de 7.639 milions d’euros, que al juliol ja va augmentar fins a 8.800 milions.

Aquest decalatge pressupostari ha estat denunciat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, col·laborador del Stockholm Internacional Peace Research Institut (SIPRI), en el seu darrer informe sobre el “Pressupost de defensa d’Espanya 2017”. En aquest informe, es denuncia l’augment del 32% de la despesa programada sobre paper pel 2016 perpetrat per les “argúcies” del ministeri d’Hisenda per “amagar la despesa militar real a l’opinió pública”.

Entre les partides amb les que es fa enginyeria fiscal hi ha els Programes Especials d’Armanent que per aquest 2017 s’enfilen a 1.824,47 milions d’euros. A més, el Centre Delàs inclou com a despesa computable, les missions militars a l’exterior -abonades a la factura dels Fons Especials de Contingència d’Imprevistos i funcions classificades- s’enfilen a un total de 1.062,5 milions, quan el pressupost oficial és de 14,3 milions l’any.

Per altra banda, el Centre Delàs insisteix en computar com a despesa militar les cotitzacions a la seguretat social dels militars, les mútues militars, esl crèdits en recerca i desenvolupament, el Centre Nacional d’Intel·ligència, donat que el 50% dels seus efectius són militars-, el servei del deute públic pel que fa als interessos que s’han d’incorporar proporcionalment a la caixa militar o la diferència entre la despesa programada i la realment executada, que el 2016 va ser d’un 16%. Un biaix que dispara la despesa en Defensa espanyola fins al 1,64% del PIB, el 2% que reclamen els aliats de l’OTAN.

L’estudi també es queixa dels 69,5 milions pels nous programas d’armament pel 2017. Una partida on s’integren els blindats Piraña 8x8 d’un cost previst de 1.600 M€, una nova Fragata F-110, 800 M€ i quatre avions UAV Reaper per un valor de 160 M€.

Informa:ELMON.CAT (19-10-2017)