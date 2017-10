UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

"Us anirem proposant accions molt més directes, que no són només sortir a manifestar-nos, sinó que ens empoderin com a consumidors. Tenim molta força en una cosa que els fa molt mal, la butxaca". Aquestes són paraules d'Eulàlia Solé, membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural, a l'acte organitzat aquest dijous per Universitats per la República a l'auditori de la facultat de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. En referència a l'anunci de Crida per la Democràcia pel que fa a la voluntat de les entitats civils impulsores del procés sobiranista d'anar més enllà de la mobilització al carrer i passar a accions directes per tal que l'Estat reaccioni, Solé ha assegurat que tant Òmnium com l'ANC es plantegen els propers dies com "una lluita pacífica" per estar al peu del canó "abans i després" que el Parlament de Catalunya declari la independència.

Els participants a l'acte organitzat per Universitats per la República



Sobre un escenari guarnit amb una imatge que demanava la posada en llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, Solé també ha tingut paraules per lloar "la serenitat i dignitat" amb que es va votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya el passat 1 d'octubre. També ha criticat que alguns membres del professorat de la UPF hagin escrit articles a El País "on diuen que no hi ha arguments racionals per aplicar el resultat de l'1 d'octubre". "Des de les universitats, com a llocs de pensament, reflexió, pluralitat i transversalitat, hem de combatre les mentides dels mitjans de comunicació", ha dit, després de remarcar la importància d'inculcar a les noves generacions "un esperit crític amb els que tenim al davant i amb els nostres" mitjançant la cultura.

Davant una gran multitud d'estudiants, també ha parlat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, abillat amb un llaç groc per demanar l'alliberament de Cuixart i Sànchez, de qui ha transmès un missatge "de salutació i escalf". Alcoberro ha tornat a insistir en el fet que l'empresonament dels dos líders no aturarà l'independentisme ni tampoc les seves organitzacions socials. "Es pretenia escarmentar i escapçar Òmnium i l'ANC i utilitzar [els Jordis] com a ostatges. No obtindran ni una cosa ni l’altra, tenim relleus i seguirem reincidint", ha dit en referència als motius de l'Audiència Nacional -a qui ha qualificat "d'hereu directe del tribunal d'ordre públic del franquisme"- per tancar a la presó Sànchez i Cuixart. A més, ha assegurat que la situació "aguanta pels piolins als ports de Barcelona i Tarragona i les pressions econòmiques", però té els dies comptats.

També ha participat a l'acte l’exdiputat de la CUP, Antonio Baños, que ha volgut apropar als estudiants un seguit "d'idees pràctiques per a la revolució". Per començar, ha dit que el sobiranisme "ha conquerit les institucions abans de fer la revolució" (el Parlament i el Govern són escollits per proclamar la República) i -per tant- no hem de lluitar contra aquestes "o la nostra policia" com sí passa en la majoria de revolucions. Baños també ha volgut aclarir la diferència entre enemic i adversari: “A Catalunya hi ha molta gent que no vol la independència, que té por, que voldria defensar l’Estat autonòmic... són adversaris polítics, no enemics", ha sentenciat després de deixar clar que l'enemic és "l'Estat espanyol ampliat" ("els mitjans de comunicació, l’oligarquia financera", etc.).

D'altra banda, l'ex diputat ha insistit en el fet que les revolucions es guanyen amb organització i des d'organitzacions democràtiques i -ha dit- “per moltes injustícies que es cometin, si la nostra organització no creu convenient fer una acció concreta, hem de ser disciplinats, perquè sinó caurem en les seves trampes”. Segons Baños, si fins ara s'ha cridat a la independència cal que comencem a "ampliar el discurs" amb conceptes com els de "sobirania popular, recuperació de drets o revolució antifeixista", que "poden sumar més gent". Per últim, ha volgut advertir del "perill de pensar que has guanyat quan no ho has fet" com va passar -segons ell- amb la transició espanyola. “No haurem guanyat quan Puigdemont proclami la República, sinó quan les nostres institucions siguin sòlides, reconegudes i tots els que hem fet aquesta revolució les puguem participar", ha sentenciat per posar de manifest que "la companyonia, l'escalf i l'afecte seran les armes de la victòria". Per acabar, ha instat a "escoltar les organitzacions, sobretot les locals, organitzar-se i fer les accions amb disciplina, tranquil·litat i alegria".

En la mateixa línia, el fotoperiodista Jordi Borràs ha denunciat que "vivim en una pròrroga del franquisme" i ha titllat l'Estat espanyol de profundament "demofòbic". Especialitzat en documentar el món de l'extrema dreta a Catalunya, Borràs ha criticat amb duresa la persecució de drets i llibertats que s'està vivint a Catalunya en els darrers temps i ha sentenciat que "l'acció més alta de l’antifranquisme i l'antifeixisme a l’Europa del 2017 és la independència de Catalunya". El periodista Quico Sallés ha conduït el seu parlament pel mateix camí i ha assegurat que "ja no tenim cap mena d’hipoteca amb el pacte del 78, no és el nostre".

Després de les intervencions de Marta Roqueta, Eulàlia Subirà o l’economista Elisenda Paluzie - que ha advertit sobre la "campanya de terror econòmic perquè no es faci efectiva la independència”- han tancat l'acte els representants d'Universitats per la República, Jordi Vives i Marta Rosique. Ambdós han volgut destacar la voluntat dels joves de fer efectiva la proclamació de la República i han advertit l'Estat que es trobarà al davant “una colònia ingovernable perquè sortirem sempre al carrer”. Mentre Rosique ha transmès el seu suport a Sànchez i Cuixart pel seu empresonament (així com al Govern català per tal de fer realitat els resultats de l'1-O), Vives ha enviat un missatge al PP, C's i PSOE (a qui ha acusat de no tenir res de Socialista o Obrer): “A l’escola, hem après a ser un sol poble, parléssim la llengua que parléssim i vinguéssim d’on vinguéssim, així que l’escola catalana, ni tocar-la”. Per acabar, el representant universitari ha dit que no volen “formar part d’un Estat feixista” i ha denunciat “un feixisme que el que vol és que tinguem por”, però “l'única por que tenim nosaltres és que no canviï res”. "Estem aprenent la lliçó de la nostra vida -ha afegit-, el poble ha votat, ara decidirà.

Informa:DIRECTE.CAT (19-10-2017)