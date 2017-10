UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Primera acció "directa i pacífica" que promouen les entitats sobiranistes per reclamar la la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i protestar contra la repressió. ANC i Òmnium, a través de la Crida per la Democràcia, criden els ciutadans a retirar diners -la quantitat que vulguin- d'un dels cinc principals bancs a Catalunya demà entre les 8 i les 9 del matí. En cas de ser clients de Banc Sabadell i La Caixa, especifiquen que expressin el seu "desacord" amb el trasllat de la seu social fora de Catalunya. Les cinc principals entitats bancàries a Catalunya són La Caixa, Banc Sabadell, Bankia, BBVA i Banc de Santander.

"Nosaltres oferim diàleg i l'estat espanyol ha respost amb l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Som milions i actuant junts, pacíficament i cívica, farem sentir el nostre clam", explica el missatge que Crida de la Democràcia ha enviat a través del seus canals de comunicació. L'acció és una de les primeres d'una nova onada de mobilització que promouen les entitats basada en l'acció individual, "directa" i "pacífica". La idea és que si milers persones decideixen fer una acció, a la vegada, tenen la capacitat de col·lapsar un determinat servei.

També els bancs.

Els presidents de l'ANC i Òmnium es troben a la presó per sedició des del dia 16 d'octubre per haver impulsat la manifestació del 20 de setembre davant les portes de la seu d'Economia i protestar contra les detencions i els escorcolls de la Guàrdia Civil. Les entitats ja fa dies que avisen a través dels seus canals de comunicació que començaran noves "accions directes pacífiques". En els missatges, es crida a fer sentir les seves reivindicacions "a Soto del Real, a La Moncloa i a Brussel·les". "No tenim exèrcit, som gent de pau, però tenim l'arma més poderosa, tots i cadascun de nosaltres", ha afirmat.

Forma part de la nova onada de mobilització, que les entitats pretenen intensificar arran d'un fet "tan greu" com l'empresonament dels seus líders, basada en el poder de la ciutadania com a consumidors. Així, ANC i Òmnium continuaran la mobilització al carrer però ho combinaran amb altres accions de caire més econòmic. Dissabte han convocat una manifestació a Barcelona, a les 17 de la tarda, per reclamar la llibertat dels presos polítics juntament amb els sindicats, les patronals de la petita i mitjana empresa, universitats i altres entitats socials.

En el vídeo per promoure aquest nou tipus d'actes es posa èmfasi, precisament, en la "força de la gent". "Es tracta de demostrar la força de la gent", asseguren fonts de les entitats, que remarquen les possibilitats que s'obren si la ciutadania actua de forma "coordinada" i "autoorganitzada". De fet, a l'entrevista de dimarts a l'ARA de Marcel Mauri (portaveu d'Òmnium) i Agustí Alcoberro (vicepresident de l'ANC) ja apuntaven cap a aquesta nova onada de mobilitzacions.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)