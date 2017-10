UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, serà distingit avui a Oviedo (Astúries) amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia, juntament amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, i el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani. Els tres líders de les institucions europees rebran la distinció com a representants de la Unió Europea i coincidiran amb el president espanyol, Mariano Rajoy.

Tusk va ser protagonista d'un dia clau al Parlament de Catalunya quan -el passat 10 d'octubre- hauria parlat amb el president Carles Puigdemont i (en més o menys mesura) influït en la seva decisió de suspendre la declaració d'independència en un últim intent per dialogar amb l'Estat espanyol. Ara, en la seva visita a Espanya, s'espera un intercanvi d'elogis entre Europa i les institucions espanyoles.

Rajoy, Tusk, Juncker i Tajani hauran estat junts les hores prèvies a Brussel·les, a la reunió del Consell Europeu, que es celebra avui i demà. De moment, no hi ha hagut cap sorpresa i Tajani ja ha assegurat que no farà "cap mediació" sobre Catalunya perquè no és "competència" del Parlament Europeu.

Preguntat sobre per què no convida el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè exposi la seva visió, Tajani ha explicat que "sempre" ha rebut tothom que s'ha volgut reunir amb ell. Amb tot, ha matisat que Catalunya "no és un Estat, és una regió autònoma que forma part del regne d'Espanya". "No tinc intenció d'equiparar el govern espanyol amb el català", ha dit. També ha insistit que "és un afer intern d'Espanya" però en canvi ha afirmat que una declaració d'independència afectaria a Europa.

