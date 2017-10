UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La premsa internacional no veu gens clar que l’aplicació de l’article 155 resolgui res en el conflicte entre Catalunya i Espanya. Al contrari, més aviat ho consideren una mesura extrema i pronostiquen que enquistarà la crisi, perquè sospiten que el Govern espanyol no serà capaç d’imposar un control real sobre el Govern i l’Administració catalanes, que es resistiran a ser manades per un virrei (o virreina).

Els diaris de referència d’informació general titulen amb la imminència que el govern Rajoy agafarà el control de l’autonomia catalana. També diuen que l’aplicació del 155 serà gradual i lenta, de manera que Madrid pugui augmentar o afluixar la pressió en funció de com vinguin dades. S’evitaria així fer onades, tant a Catalunya com a Europa, molt pendent dels esdeveniments.

La premsa econòmica internacional tem, a més, que la tensió sostinguda continuï afectant l’economia espanyola i fa, en general, un pronòstic pitjor. La repercussió del conflicte sobre els mercats europeus serà inevitable, diuen els diaris dels mercats financers, sempre més porucs.

El Financial Times, que segueix molt atentament el curs de la crisi (ja ha aparegut sis cops a la seva portada de paper les dues últimes setmanes), explica que “l'article 155 mai no ha estat utilitzat a la història democràtica espanyola i aplicar-lo seria una resposta radical que augmentaria la tensió entre Madrid i el Govern català”, a més que no se sap com cal desplegar aquesta previsió constitucional.

El FT cita “alguns analistes” que temen les dificultats de Madrid per fer complir les mesures del 155 per causa dels disturbis socials a Catalunya “i perquè és possible que els funcionaris catalans simplement es refusin a obeir les seves ordres”.

Com altres, el diari de la City de Londres calcula que el president Puigdemont farà votar la declaració d’independència quan es decideixi aplicar el 155, agreujant el conflicte entre dues legalitats.

El seu col·lega de l’altra banda de l’Atlàntic, The Wall Street Journal, no està tan ben informat i no afegeix gran cosa, fora de qualificar la decisió de Rajoy com “un viatge sense mapa” per “reprimir l'aposta de la regió per la independència”.

El diari econòmic milanès Il Sole/24 Ore exagera el titular i desprès afluixa en el text. “L'escalada a Catalunya espanta Europa”, titula. A la primera línia de text, hi insisteix: “El caos a Catalunya (Barcelona i Madrid lliuren la batalla final per la independència de la regió) posa en vermell les borses europees”. Més endavant diu que “els bons espanyols acusen al mercat secundari el cop de les tensions sobre la independència catalana”, després de la resposta de Puigdemont a Rajoy aquest dijous. Explica l’augment de la prima de risc, però també que les subhastes de deute espanyol al mercat primari no han registrat retrocessos significatius.

En canvi, Les Echos, diari econòmic de referència a França, no en diu ni piu, més que per equivocar-se en informar que la qüestió catalana ha estat descartada del Consell Europeu d’aquest dijous.

The New York Times afegeix que “no està clar què proposarà Rajoy al Consell de Ministres, però podria pressionar gradualment la fràgil coalició de separatistes catalans, més que no pas arriscar-se a una intervenció contundent que pogués refermar encara més el moviment independentista”. També recorda que el conflicte podia haver-se resolt “fa anys” en lloc de convertir-se “en una crisi constitucional”.

El comentari de borsa de La Repubblica, un dels diaris de referència italians, de centreesquerra, va en la mateixa línia que Il Sole: “Les borses europees tanquen debilitades per l’afer de la independència de Catalunya, que un cop més fragilitza la construcció europea”. La crònica política és altra cosa. “Cada cop és més clara l'estratègia del Govern: (...) obtenir el reconeixement internacional, demostrant que Catalunya és una nació humiliada i reprimida a Espanya”, conclou. El diari romà ha publicat i subtitulat el vídeo d’Òmnium Help Catalonia. Save Europe, afegit a la seva extensa secció de peces multimèdia sobre la crisi catalana.

Els dos diaris alemanys líders tenen enfocaments lleugerament diferents. Tant el Frankfurter Allgemeine Zeitung com el Sueddeutsche Zeitung parlen de Catalunya com una regió “rebel” que hauria de cercar una reforma constitucional, en lloc de la independència. Però l'un i l'altre expliquen que serà molt difícil per a Madrid imposar el 155 i que les forces estan gairebé anivellades, “amb un lleuger avantatge per a Madrid”, segons el FAZ. Al SD li preocupa molt més que aquesta situació faci entrar Espanya en recessió un altre cop. Per una banda o l’altra, tots dos diaris donen dimensió europea al conflicte.

Informa:ELNACIONAL.CAT (20-10-2017)