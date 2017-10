UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Defensar Espanya, l'himne i la bandera. Aprendre el paper i la importància de l'exèrcit espanyol com a element garant de les llibertats. Aquests són alguns dels temes que els alumnes hauran d'estudiar amb la mesura que el ministeri de Defensa i d'Educació van acordar per què els estudiants de Primària i Secundària es "familiaritzin" amb els símbols nacionals.

L'acord, signat el desembre del 2015, és ara en mans del Centre Nacional d'Innovació i Recerca Educativa (CNIIE), organisme depenent del Ministeri d'Educació, que és qui està preparant els temaris per adoctrinar els alumnes d'acord amb els designis del nacionalisme espanyol, ara en mans del PP i del partit d'extrema dreta Ciutadans.

El projecte està ara en una fase molt avançada, fins al punt que el passat mes de juny ja es va presentar una proposta econòmica per elaborar el material curricular del projecte 'coneixement de la seguretat i la defensa nacional als centres educatius' de secundària, mentre que el de primària ja fou facturat. Segons ha pogut saber el mitjà ElDiario.es, en aquestes assignatures també hi hauria un espai per defensar la monarquia i "conèixer la figura del Rei com a Cap de les Forces Armades i com a referent dels valors de respectabilitat i dignitat personal".

Informa:DIRECTE.CAT (20-10-2017)