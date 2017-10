UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que Catalunya està preparada econòmicament per a la independència. Ha precisat que el Govern ho té tot lligat en quatre àmbits financers clau: pagar les nòmines públiques, els serveis públics, la supervivència econòmica de Catalunya i aconseguir crèdit per a la Generalitat.

En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras al·lega que el govern espanyol ha de sustentar financerament la Generalitat perquè no fer-ho seria "reconèixer" la independència, i que, si no ho fa, serà l'administració catalana qui assumeixi el comandament. "Quan deixi de fer-ho nosaltres estarem treballant, disposats, preparats. Volem assumir les responsabilitats que ens toquen", ha assegurat. No obstant això, no ha precisat com la Generalitat aconseguirà que els catalans paguin els seus impostos a la hisenda catalana després d'una eventual declaració d'independència: "Cada vegada que dic 'estructura d'Estat' detenen 14 persones".

Junqueras també ha assegurat que la declaració d'independència es farà "de la millor manera i al més aviat possible". Ha rebutjat també que es convoquin unes eleccions autonòmiques: "Crec que no és la millor manera d'avançar".

"Si fos per mi, ho hauríem fet fa 20, 30 o 40 anys", ha remarcat Junqueras sobre el fet de declarar la independència, però ha recordat que llavors "no tothom hi estava d'acord". En canvi, ara creu que tirar endavant amb la declaració és l'opinió "clarament majoritària" en el Parlament i està avalada pel referèndum de l'1-O.

No descarta ser empresonat

Davant la imminent aplicació de l'article 155 de la Constitució, no ha descartat que ell mateix acabi empresonat. "No ho he descartat mai", ha asseverat. Junqueras també ha valorat el nou registre de la Guàrdia Civil al CTTI, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, per buscar correus electrònics de l'1-O. Segons ell, "és diàleg a tota màquina".

El vicepresident també ha defensat que el trasllat de seus socials d'empreses fora de Catalunya, de moment prop d'un miler, no té impacte en la recaptació d'impostos de la Generalitat.

El trasllat de seus no té impacte

"Sobre l'IVA no té impacte, sobre IRPF tampoc perquè els treballadors continuen aquí i sobre impost de societats tampoc perquè el continua cobrant el govern espanyol", ha argumentat. A més, ha recordat que es tracta de decisions "temporals" i ha ressaltat que hi ha 260.000 empreses que no ho han fet.

Junqueras ha reivindicat que el Govern és "encarnació d'estabilitat" i ha posat diversos exemples, entre ells, que l'economia continua creixent el triple de ràpid que el dèficit públic. Davant d'aquesta situació, ha afegit que "si algú no inverteix en aquesta economia, estarà cometent un error".

Preguntat per si aquest divendres es reunirà amb multinacionals, tal com han publicat alguns mitjans de comunicació, Junqueras ha evitat confirmar la trobada i s'ha limitat a dir que té "moltes reunions amb gent molt diferent".

Informa:NACIODIGITAL.CAT (20-10-2017)