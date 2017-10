UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

L'expresident de la Generalitat i president del PDECat, Artur Mas, ha assegurat en una entrevista amb Antoni Bassas que la gent va decidir que Catalunya ha de ser independent el dia 1 d'octubre però que encara no s'ha aplicat formalment per donar un espai al diàleg. El mateix dia que s'ha anunciat un acord entre el PSOE i el PP per aplicar l'article 155 -convocar eleccions a Catalunya al gener, intervenció de TV3 i els Mossos-, Artur Mas ha dit que el Partit Demòcrata no ho ha valorat internament si s'hauria de presentar als comicis convocats per l'Estat. Ara bé, ha deixat clar quina és la seva opinió: "No veig unes eleccions convocades des de Madrid en què només es presentin els partits partidaris de la dependència de l'Estat", ha dit. "Seria un molt mal final per a un Procés que ha suposat moltes renúncies i sacrificis", ha afirmat.

Ara bé, abans que això passi, l'expresident creu que encara hi ha temps per al "diàleg" fins que el Senat aprovi les mesures que proposi la Moncloa. "D'aquí al moment en què es reuneixi el Senat, tot i que no hi ha una porta oberta ara al diàleg, no descarto que hi hagi una escletxa en què es veu una mica de llum", ha afirmat. "Si vostè agafa la llei del referèndum, d'acord amb aquesta llei, la independència es va decidir l'1 d'octubre", ha dit. Ara bé, ha puntualitzat que hi ha una diferència entre decidir-la i "posar-la en pràctica". Per a Mas, Catalunya es trobada ara en aquest període.

També ha recordat que la convocatòria d'eleccions al Parlament per part del president de la Generalitat també és un escenari. "Aquesta és una de les opinions que tinc formades i que no li puc comentar", ha dit Mas, tot i que ha admès que és una "possibilitat". "Això li correspon a Puigdemont (...) és una facultat que ha de decidir el president de la Generalitat escoltant el màxim de gent possible", ha afegit.

Malgrat tot, l'expresident de la Generalitat ha admès que de moment a Madrid la porta està tancada per a la interlocució. En lloc de dialogar, ha dit, el que vol el president espanyol és que el president de la Generalitat quedi com "un drap brut". Rajoy li diu a Puigdemont que "s'abaixi els pantalons" i això és "inacceptable", ha sentenciat. També s'ha referit al PSOE, a qui ha acusat de convertir-se en part del "problema" i no de la solució donant suport a l'estratègia de PP. I ha afegit: "Del 155 se sap com s'hi entra però no com se'n surt", ha afirmat.

També ha recordat que els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, són a la presó, i ha assegurat que sent "vergonya" de ser ciutadà de l'estat espanyol. Amb relació a la retirada de diners que han promogut les entitats sobiranistes per protestar precisament contra els presos polítics aquest divendres, Mas ha defugit fer-ne valoracions. Ara bé, ha explicat que ell no ho farà. "Al país es poden produir moltes accions, promogudes des de l'àmbit associatiu, i que la gent que està als partits no hi tinguin cap responsabilitat directa", ha dit.

L'expresident, que ha participat activament en les reunions clau de les últimes setmanes al Palau de la Generalitat –tant prèvies com posteriors a l'1-O–, exposarà el seu punt de vista sobre la situació actual l'endemà que l'Estat hagi activat els tràmits del 155, malgrat l'última oferta de diàleg de Carles Puigdemont.

Mas també ha parlat de la seva situació al Tribunal de Comptes, que avui mateix li ha concedit quinze dies més per dipositar la fiança de més de 5,2 milions d'euros que li reclama a compte del 9-N. Ha recordat que el procés participatiu del 9 de novembre ja ha sigut jutjat en l'àmbit penal i que no té cap sentit que el Tribunal de Comptes reclami ara aquesta quantitat que, a més, s'hauria d'acabar revertint a la Generalitat, que no reclama aquests diners. "És una destrucció personal", ha afirmat.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)