UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

El reconeixement al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, investigat per l'Audiència Nacional per sedició, ha marcat avui la inauguració del curs acadèmic de l'Institut de Seguretat Pública (ISPC) i l'Escola de Policia de Catalunya. La mateixa setmana que ha declarat per segona vegada davant la magistrada Carmen Lamela, Trapero ha acaparat l'atenció dels periodistes i els assistents a l'acte, tot i que s'ha volgut mantenir en una posició discreta, un protagonisme implícit que s'ha trencat, segons explica l'ACN, quan l'exdirectora de l'ISPC Núria Aymerich s'ha saltat el guió protocol·lari per dedicar-li la distinció que acabava de rebre.

Aleshores els assistents s'han posat dempeus i han ovacionat Trapero, assegut a la segona fila de l'auditori, per demostrar-li el seu suport. A l'acte no hi ha assistit cap representant ni de la Guàrdia Civil, ni de la Policia Nacional espanyola, ni de l'exèrcit, ni de la fiscalia, tot i que hi estaven convidats, com cada any. La relació dels Mossos amb els cossos policials estatals i la fiscalia passa per un dels seus pitjors moments arran de l'1 d'octubre. De fet, la Fiscalia de Barcelona fins i tot ha trencat relacions amb l'ISPC.

Sí que ha participat a l'acte la directora de l'Acadèmia Basca de Policia i Emergències, Malentxo Arruabarrena, i un membre de l'Ertzaintza, que han rebut una de les distincions que s'ha lliurat. La directora de l'ISPC, Anabel Marcos, ha agraït aquesta participació. També hi havia representants de les policies locals, com el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez. El conseller d'Interior, Joaquim Forn, i el secretari general del departament, Cèsar Puig, havien de presidir l'obertura del curs, però ahir es va comunicar que no hi assistirien.

"Si algú no vol venir és perquè s'exclou"

En la seva intervenció, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler, s'ha referit, de manera implícita, a la decisió de la Fiscalia de Barcelona de deixar d'enviar representants per col·laborar amb l'ISPC i a les absències a l'acte. "Si algú no vol venir és perquè s'exclou, no perquè no el convidem", ha dit Soler, que ha reivindicat la llibertat de càtedra i l'esperit crític que es vol transmetre a l'ISPC i ha assegurat que les portes de l'escola dels futurs policies locals i mossos d'esquadra han estat “obertes a la pluralitat de pensaments”.

El doctor en ciències econòmiques, professor de sociologia a la UAB i periodista Salvador Cardús, que ha pronunciat la conferència inaugural, ha condemnat "els intents d'erosionar l'estima" cap als cossos de seguretat. "Si volen saber qui ens vol bé, mirin qui estima l'escola i els serveis de seguretat d'aquest país, que són la garantia de seguretat i de llibertat, i desconfiïn de qui malparli de vostès", ha afirmat.

Cardús ha destacat que els atemptats del 17 d’agost "van posar en evidència que els cossos de seguretat i emergència complien amb escreix” condicions com l'"exemplaritat en el comportament" i l'"excel·lència en la capacitat de generar confiança i esbandir la por per aconseguir un país de ciutadans lliures". "L'1 d'octubre ho van tornar a demostrar amb la mateixa capacitat de compromís i excel·lència", ha afegit.

Els atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils han sigut recordats en diverses ocasions en la inauguració del curs acadèmic, amb algunes de les distincions que s'han lliurat i en els discursos. Soler ha destacat que en aquells dies d'agost es va posar en valor la "professionalitat" dels servidors públics, que "ens van retornar al marc de convivència", "van tornar a donar confiança" i "van meravellar no només a nosaltres, sinó a arreu del món". L'acte d'obertura del curs acadèmic havia començat amb una ofrena floral al monòlit en memòria dels companys de servei.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)