UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

L'Ajuntament de Barcelona ha tornat a descartar avui declarar el rei Felip VI 'persona non grata' a la ciutat. La proposta que ha presentat la CUP a la comissió municipal de presidència ha sumat els suports del PDECat, ERC i el regidor de Demòcrates, però ha topat amb l'oposició de BComú, PSC, PP i Cs. El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello, ha justificat la posició dels comuns dient que aprovar aquesta declaració no contribuiria a la desescalada de tensió que el seu grup demana. La CUP ja va portar aquesta proposta a debat l'any passat i, llavors, CiU i BComú es van abstenir i el text no va prosperar. Després del discurs de Felip VI posterior a la celebració de l'1-O - en el qual es va alinear amb el govern del PP i va obviar demanar diàleg per resoldre el conflicte sobiranista-, el context polític ha canviat i els cupaires ara confiaven a tirar endavant la declaració.

El discurs del monarca sí que ha fet canviar el posicionament del PDECat. El seu cap de files, Jaume Ciurana, l'ha qualificat de "superb i amenaçador" a l'hora d'expressar el vot positiu del seu grup. "El rei el dia 3 d'octubre [amb el seu discurs] es va guanyar a pols aquesta declaració", ha defensat per la seva banda ERC, que ha recordat que la infanta Cristina encara no ha retornat la Medalla d'Or de la ciutat que el ple va acordar retirar-li l'any passat.

PP i Cs, que han votat en contra de la proposta, han coincidit a retreure a la CUP que demani la declaració de 'persona non grata' per al monarca espanyol i, en canvi, no la demani per a Arnaldo Otegi, que "ha sigut condemnat per terrorisme". En nom de BComú, Pisarello ha defensat que el seu grup és republicà i que ha sigut "molt crític" amb el discurs que va fer el rei espanyol després de l'1 d'octubre, però ha remarcat que, moments abans, la comissió ha aprovat una proposició d'ERC per demanar al govern espanyol que atengui les demandes de diàleg, i ha afegit que fer ara aquesta declaració seria "inoportú". Els socialistes s'han sumat a la demanda de diàleg.

La proposició que s'ha discutit demanava declarar 'persona non grata' el monarca i tota la casa reial espanyola i retirar-li totes les medalles, honors i reconeixements que li hagi concedit l'Ajuntament. També instava la resta de municipis de l'àrea metropolitana a emprendre el mateix camí.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)