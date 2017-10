UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

L'ANC i Òmnium Cultural estan "raonablement contents" per l'acollida de la proposta de retirar diners en efectiu d'entitats bancàries com a protesta per l'empresonament dels líders de les entitats i l'anunci de diverses empreses de traslladar la seva seu social fora de Catalunya. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri, han dit que la proposta ha tingut una "contestació important" i una "repercussió notable". Tot i això, no han donat dades concretes de la retirada total de diners i només han constatat que el 'hashtag' #LaForçaDeLaGent ha sigut 'trending topic' mundial a Twitter.

Segons han dit, la primera acció directa, que va ser anunciada dijous a la nit, era "simbòlica" i tenia l'objectiu d'"empoderar" la ciutadania i demostrar "la força" que la gent té no tant com a ciutadans sinó com a consumidors. "Si com a ciutadans no ens han escoltat, esperem que com a ciutadans actius i consumidors ens comencin a fer cas", ha explicat Mauri.

Mauri i Alcoberro també han respost a les crítiques d'alguns economistes i polítics, com el conseller Santi Vila o l'alcaldessa Ada Colau. Mauri ha dit que el que "perjudica de manera greu" l'economia del país no és treure diners dels bancs sinó les polítiques del govern espanyol, com el decret per facilitar el canvi de seus socials o la intervenció de les finances catalanes. Per això, les entitats s'obren a seguir impulsant iniciatives en aquest sentit: Alcoberro ha dit que la proposta obre "una nova manera de treballar" que caldrà veure com "es pot tirar endavant".

De fet, les entitats han avisat que seguiran mobilitzades "mentre no s'aturi la repressió" de l'Estat. "Farem el que faci falta sempre de forma cívica i democràtica per aturar l'onada repressiva perquè els Jordis surtin de la presó i l'Estat reaccioni", ha assegurat Mauri.

Alcoberro ha dit que aquest cap de setmana les famílies dels dos empresonats els podran anar a veure a la presó. Segons ha dit, el fet que siguin a Soto del Real és un "greuge" per a les famílies, però tot i això ha dit que Sànchez i Cuixart estan "forts, bé de moral i disposats a lluitar de manera diferent" des de la presó.



Degoteig constant a primera hora del matí

La veritat és que a primera hora del matí hi ha hagut poques cues als caixers, tot i que el degoteig de persones que han anat a treure efectiu ha sigut constant. Entre les 08.00 h i les 09.00 h, diverses oficines del centre de la ciutat rebien ciutadans que retiraven efectiu en protesta per la resposta de l'Estat al sobiranisme.

A l'oficina de CaixaBank entre Sepúlveda i Villarroel hi havia una desena de persones esperant per treure efectiu. "Penso que es generaran molèsties, encara que la repercussió sigui simbòlica, per mostrar el malestar que hi ha amb els bancs que han traslladat les seus fora de Catalunya", explica Cristina Vila, que ha tret una quantitat petita de diners per sumar-se a l'acció.

Antoni Díaz explica que ha tret "una quantitat mitjaneta" en una oficina del BBVA de l'Eixample per protestar contra la detenció dels presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Creu que molts caixers es quedaran sense efectiu i la imatge mostrarà "la força de la gent". En una oficina de Bankinter uns quants metres més enllà la Magda també espera que una altra persona acabi de retirar efectiu. Té el seu compte a la Caixa d'Enginyers, però creu que també cal "moure" els diners perquè es noti algun impacte, i ha decidit retirar 500 euros.

Agustí Casals surt d'una altra oficina de CaixaBank a la Gran Via amb un cartell enganxat al pit amb el número 155. És la mateixa quantitat que ha tret del seu compte a l'entitat, d'on després també ha retirat 2.000 euros més. També ha demanat un full de reclamació als treballadors per queixar-se del trasllat de la seu social a València que va anunciar el banc fa dues setmanes. "Fins ara estàvem sotmesos a les autoritats, però hem de veure que si els carrers seran nostres, els diners també", reivindica.

A Lleida aquest matí hi ha hagut poques cues davant les oficines, però un degoteig constant de persones ha anat fent ús dels caixers automàtics. Jordi Dalmau ha explicat que hi ha anat amb la intenció de treure 155 euros però en no haver-hi bitllets de cinc disponibles n’ha acabat traient 160. Ha confiat que l’acció es mantingués durant el matí per mostrar així una imatge d’unitat de l'independentisme.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)