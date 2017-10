UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La fuga de diverses grans empreses catalanes a altres ciutats d'Espanya és una realitat. Enmig d'aquest context, la Pimec també ha volgut posar llum a la situació de les petites i mitjanes empreses de Catalunya. Segons una enquesta elaborada per la mateixa patronal, un 1% de les pimes catalanes ja han traslladat la seva seu social. Per crear aquest informe, la Pimec va consultar 401 empreses catalanes entre el 13 i el 18 d'octubre. En total, Catalunya suma un total de 130.000 petites i mitjanes empreses. Extraient les dades de la mostra, l'estudi arriba a la conclusió que al voltant de 1.300 pimes catalanes han fet efectiu el trasllat de la seva seu.

Aquesta dada no concorda amb els poc més de 800 trasllats que aquest dijous va apuntar l'últim balanç del Col·legi de Registradors. El president de la Pimec, Josep González, ha explicat que s'ha de tenir en compte "l'ordre de magnitud" i ha remarcat que tots aquests exercicis tenen "un marge d'error". No obstant això, el trasllat d'algunes pimes catalanes és un fet, i algunes d'elles encara no han aparegut al registre mercantil.

D'altra banda, un 2,2% de les empreses consultades per la Pimec han admès que s'estan plantejant un trasllat, mentre que un 1,8% han decidit no contestar a com actuaran en el futur. La resta d'empreses no s'han plantejat un canvi de seu social (79,3%) o encara no han decidit quina estratègia adoptaran (15,7%). A diferència de grans empreses com Seat, des de Pimec asseguren que no tenen constància que existeixin pressions perquè les pimes abandonin Catalunya.

Els canvis de seu no sortiran gratis

Des de la Pimec consideren que el nombre d'empreses que marxen "és elevat", però no creuen que els moviments de les pimes es produeixin per un "efecte arrossegament" de les grans companyies, sinó que es produeixen per temes operatius. A més, González ha volgut aclarir que l'impacte econòmic dels trasllats és irrisori. "Mentre les torres de CaixaBank a la Diagonal no es moguin, l'impacte fiscal serà proper a zero", ha explicat.



Crítiques a Gay de Montellà

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, va afirmar aquest dimecres que l'independentisme busca que hi hagi "ruïna" i "gana" a Catalunya. Sense fer al·lusió directa a Gay de Montellà, Josep González ha recordat les paraules del president de Foment del Treball i ha dit que no està d'acord amb "declaracions catastrofistes". També ha defensat que "no es pot parlar d'una crisi que s'allargarà diverses generacions": "Hi ha gent que hauria de revisar el seu nivell de catalanisme", ha sentenciat.

Per la seva banda, Modest Guinjoan, director de l'Observatori de la Pimec, també ha demanat "més rigor i context" quan alguns organismes revisen les previsions de creixement de l'economia. "Hi ha afirmacions on es diu que el PIB a Espanya caurà tres dècimes i que és culpa dels catalans; informacions com aquesta s'haurien d'argumentar correctament", ha opinat Guinjoan.

A part d'això, González també ha carregat contra el govern d'Espanya i el decret llei que va aprovar el 6 d'octubre passat per facilitar el trasllat de la seu social de les empreses sense passar per la junta d'accionistes."Ens costa entendre una legalitat que promogui la fuga d'empreses", ha dit el president de la Pimec.

Finalment, González ha recordat que la Pimec "s'ha atipat de demanar diàleg". "Si intentem arreglar la situació empresonant persones o aprovant decrets llei exprés, el diàleg cada cop és més lluny", ha opinat González. "Aquests polítics no saben dialogar; el món empresarial està decebut amb la incapacitat de tots els nostres polítics", ha sentenciat.

Informa:ARA.CAT (20-10-2017)