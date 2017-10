UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Nova petició de diàleg i mediació que arriba des de més enllà de les fronteres de l'Estat. Ara són 24 premis Nobel de diverses disciplines que han redactat una "Carta oberta a Espanya i Catalunya", en la qual fan una crida a la "mediació i negociació" per desfer "l'empat actual" entre Catalunya i Espanya.

Com ja van fer 8 premis Nobel de la Pau en una carta el passat 8 d'octubre, ara els 24 noms també subratllen que cap de les dues parts està "lliure d'errors" en un conflicte que, a parer seu, no va començar amb el referèndum de l'1 d'octubre i les càrregues policials, sinó set anys enrere amb la invalidació pel Tribunal Constitucional de l'Estatut d'autonomia del 2010 aprovat pel Congrés dels Diputats.

A la carta, que també han fet arribar a la Comissió Europea, els Nobel lamenten que el govern estatal ha fet "poc" per solucionar el conflicte, i afegeixen que "mai haurien pogut predir" les mesures "extremes i inútils" que va prendre l'executiu de Mariano Rajoy en resposta al referèndum. Així, denuncien les "escenes de brutalitat policial, la violència i l'ús de bales de goma contra el poble de Catalunya"- Uns fets que, apunten, no són propis i no s'haurien d'esperar de "l'Espanya d'avui".

Respostes madures en democràcies madures

En aquest sentit, també se sumen a les condemnes que han fet "líders d'arreu del món" i tot i que valoren "el perdó" que el govern d'Espanya "li va demanar a Catalunya", consideren que és un pas "molt petit" i alerten que queda "molt per fer".

Els signants del text no entren a valorar qüestions constitucionals, però creuen que les democràcies "madures" poden buscar "diverses formes de permetre la llibertat d'expressió". Així, posen sobre la taula els exemples de Quebec o d'Escòcia. Per això consideren que les "respostes violentes per part d'un govern central" als "desitjos de llibertat d'expressió" d'una ciutadania "únicament augmenten més l'hostilitat i creen descontent on no existia prèviament".

Finalment, els vint-i-quatre Nobel, entre els quals n'hi ha deu de la Pau, sis de Medecina, quatre de Química, dos de Literatura, un de Física i un d'Economia, donen suport a les crides de mediació i negociacions "cap a una resolució pacífica de l'empat actual entre el govern espanyol i Catalunya". "Un poble que se sent rerpimit rara vegada desapareix silenciosament durant la nit "assenyalen.

Informa:NACIODIGITAL.CAT( 20-10-2017)