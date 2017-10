UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

"Llibertat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En defensa dels drets i la llibertat". Sota aquest clam, milers de persones tornaran a ocupar el cor de Barcelona per reclamar que el president de l'ANC i d'Òmnium siguin alliberats. Dimarts, encara colpits perquè els dos líders de les entitats havien passat la seva primera nit entre reixes, la cruïlla de Diagonal amb Passeig de Gràcia es va omplir de llum d'espelmes i de silenci.

Aquest dissabte a la tarda, quan ja porten cinc nits a Soto del Real, el caràcter reivindicatiu i la moral de resistència busca imposar-se sobre l'abatiment inicial en una manifestació que es preveu que sigui massiva i que es produirà just després en què el govern espanyol hagi anunciat les mesures per intervenir l'autogovern de Catalunya.

La cita convocada per la Taula de la Democràcia -que agrupa entitats, sindicats com CCOO i UGT, i organitzacions de la societat civil catalana com Òmnium i l'ANC- aquesta vegada és a les 17.00 des de la cruïlla entre Passeig de Gràcia i el carrer Aragó fins a l'encreuament amb la Gran Via. L'objectiu és que no sigui una manifestació de caràcter estrictament independentista, sinó que es torni a visualitzar l'anomenat front democràtic que l'1-O va defensar les urnes i que el 3 d'octubre va aturar el país. La concentració afegirà pressió al govern espanyol que, amb el suport del PSOE, es nega a negociar amb el català.

La força de la transversalitat

Des de la Taula de la Democràcia es treballa perquè la transversalitat doni força a una manifestació que es planteja en termes de fer front a l'"espiral de repressió" de l'estat espanyol. S'hi esperen representants de tots els accents del sobiranisme, així com persones que, sense donar un suport explícit al dret a l'autodeterminació, entenen que l'empresonament de Sánchez i Cuixart no és just.

La protesta evidenciarà el context de mobilització permanent en la qual es troba bona part de la societat catalana. L'escenari en què es produirà és inèdit, ja que per primera vegada en democràcia el govern espanyol aplicarà la intervenció de l'autonomia sobre un dels seus territoris. Poques hores abans de la manifestació, Mariano Rajoy haurà fet públic de quina manera es pretén retallar el marge competencial de la Generalitat de Catalunya, unes mesures que s'han pactat amb el PSOE liderat per Pedro Sánchez. Entre el paquet de mesures es contempla la convocatòria d'eleccions, una qüestió que encara no han acabat de tancar el PP i el PSOE. Tot plegat, mente el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estudia el moment i la fórmula per aixecar la suspensió de la declaració d'independència.

Escenari a Gran Via amb parlaments i actuació de Maria del Mar Bonet

La manifestació arrencarà a les cinc de la tarda i es preveu que la capçalera trigui uns 30 minuts en arribar a la Gran Via. És aquí on estarà l'escenari des del qual es faran els parlaments. Les entitats que formen part de la Taula de la Democràcia, que es va crear arran de les detencions de responsables de l'organització del referèndum el passat 20 de setembre, seran cridades d'una en una i es procedirà a la lectura d'un manifest que recollirà l'esperit de la manifestació. La reivindicació pivotarà en exigir la llibertat de Sànchez i Cuixart i la fi de la repressió. Durant la manifestació també actuarà Maria del Mar Bonet i la concentració finalitzarà amb el Cant dels Segadors.

Tots els consellers del govern, encapçalats pel vice-president, Oriol Junqueras, assistiran a la manifestació. Per part dels partits polítics, han confirmat la seva presència Neus Munté, Marta Pascal, David Bonvehí i Lluís Corominas (PDECat); Marta Rovira i Gabriel Rufián (ERC); Gabriela Serra i Carles Riera (CUP); Xavier Domènech, Joan Josep Nuet, Jèssica Albiach i David Cid (Catalunya en Comú); i Albano Dante-Fachin (Podem). També ha anunciat que hi assistiria l’ex-president Artur Mas.

Informa:NACIODIGITAL I VILAWEB.CAT (21-10-2017)