UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

El consell de ministres d'aquest dissabte té previst aprovar la destitució del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de tot el seu govern per evitar que continuïn fent passos cap a la independència, que va ser declarada i suspesa per obrir un període de diàleg que ha estat impossible.

Segons publica El País, l'executiu de Rajoy nomenarà un representant sense perfil presidenciable que centralitzi les tasques de coordinació del Govern. Els ministres ja estarien preparats per a fer-se càrrec a través d'alts càrrecs dels seus gavinets de les àrees corresponents a partir de dissabte 28 d'octubre, un dia després que el ple del Senat aprovi les mesures, amb un debat previ dels grups parlamentaris i presentades les al·legacions de la Generalitat.

Les fonts consultades pel rotatiu consideren que una destitució parcial -del president i els consellers d'Interior i Economia- no seria eficaç. Temen que els consellers que no fossin cessats es neguessin a sotmetre's a les ordres dels nous representants i es solidaritzin amb els càrrecs destituïts.

El diari assegura que la destitució total és "l'opció més segura" segons la versió que corrobora el PSOE, amb qui el govern espanyol hauria pactat el marc general de l'acord. El govern de Rajoy ha arribat a aquesta conclusió després "d'estudiar i avaluar amb exhaustivitat" fins on podia arribar en l'aplicació del 155 sobre Catalunya.

Aquesta opció ja va ser apuntada també pel digital El Español que assegurava que la gestió de la Generalitat quedarà en mans d'un govern de subsecretaris coordinat per Soraya Sáenz de Santamaría.



Parlament limitat i eleccions forçades

El mitjà també assegura que la destitució anirà seguida d'una convocatòria d'eleccions a Catalunya. El que no està clar és el termini de celebració d'aquestes eleccions. Per una banda, el PSOE pressiona perquè es celebrin el mes de gener. En canvi, des del PP català demanen que no es marqui una data concreta sinó un termini de, com a mínim, sis mesos i prorrogable.

El pacte amb el PSOE també inclou una limitació de les funcions del Parlament de Catalunya. Aquesta retallada podria dur-se a terme a través d'un acord del Consell de Ministres o directament per "la via dels fets", ja que al no haver-hi Govern tampoc hi hauria sessió de control ni es podrien presentar projectes de llei ni proposicions de grups, que han de ser informades pel Govern.

La intervenció de TV3, possibilitat que ahir va apuntar la secretaria d'Igualtat del PSOE i exministra Carmen Calvo, es veu "molt complicada" des de les files socialistes, tot i que recorden que l'última decisió la té Rajoy.

Informa:ELNACIONAL.CAT (21-10-2017)