UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

La gent està convocada aquest dissabte a les cinc de la tarda al centre de Barcelona. La crida de la Taula per la Democràcia, una plataforma transversal d'entitats nascuda contra la repressió de l'Estat espanyol, era per a manifestar-se per l'alliberament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui consideren presos polítics. El lema, de fet, és "Llibertat Jordi Sànchez, llibertat Jordi Cuixart, en defensa dels drets i llibertats". L'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola, però, recull el protagonisme de la mobilització. Sense anar més lluny, hi assistirà tot el Govern en ple, encapçalat pel president Carles Puigdemont.

Després de les dures mesures adoptades pel Govern espanyol, que vol cessar un Govern democràtic i intervenir un Parlament emanat de les urnes, la reacció és inevitable. La intervenció de l'autogovern era una línia vermella per a l'independentisme, i ara considera que s'ha superat en escreix. I mentre alguns plantegen un eventual escenari d'eleccions com a resposta al 155, un debat encara obert en el si dels partits independentistes, la societat civil pressiona per continuar endavant amb el mandat de l'1 d'octubre i proclamar la independència.

En aquests termes es pronunciava el vicepresident de l'Assemblea Nacional, Agustí Alcoberro, aquesta setmana en una entrevista a El Nacional: "L'escenari serà totalment diferent si proclamem la República o si no ho fem. Si no arribem al nostre objectiu, la repressió serà massiva i no tindrà cap tipus de límit". En la mateixa línia, aquest dissabte ha assegurat a Vilaweb que "ara toca proclamar la República, sobretot per a poder-nos defensar".

El dilluns ja hi ha convocada la reunió de la Junta de Portaveus del Parlament. Encara no està intervingut, perquè el Senat no aprovarà les mesures fins divendres vinent. La majoria independentista ha assegurat que no tornaran a celebrar un ple "en clau autonòmica". Junts pel Sí i la CUP treballen amb dos possibles formats: un debat de política general o un ple monogràfic sobre l'actualitat política. L'objectiu, però, seria sempre el mateix: l'aixecament de la suspensió.

En aquest context, la ciutadania independentista està convocada aquest dissabte al passeig de Gràcia, entre Aragó i Gran Via. Després de les cares llargues que van poder veure's al passeig de Lluís Companys el 10 d'octubre, després de la declaració suspesa, el clam per l'aixecament d'aquesta suspensió, per la proclamació immediata de la independència, hi estarà ben present, més enllà de la demanda d'alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart

Informa:ELNACIONAL.CAT (21-10-2017)