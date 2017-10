UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

El Govern espanyol ha distribuït un argumentari en què justifica l'aplicació de l'article 155 de la Constitució contra el Govern català, que desembocarà en un ple el pròxim divendres dia 27 d'octubre al Senat. Serà llavors on se n'aprovaran definitivament les mesures –que segons algunes informacions passen per la destitució de l'executiu català. Per això, el Consell de Ministres extraordinari s'ha reunit aquest dissabte a les 10h, i tot seguit el president Mariano Rajoy compareixerà als vols de la 13h, mateixa hora en què es reuneix la mesa de la cambra alta per organitzar el calendari.

El document exposa els precedents jurídics que es coneixen al dret comparat per a argumentar l'aplicació d'aquest article, a més del requeriment al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, considerant que la via procedeix per "la posada en marxa d'un procés de secessió de la comunitat autònoma de l'Estat espanyol, amb desobediència rebel, sistemàtica i conscient dels reiterats pronunciaments i requeriments del Tribunal Constitucional, afectant de manera greu a l'interès general d'Espanya", s'expressa de forma molt contundent.

A més del "retorn a la legalitat constitucional i estatutària", el text parla d'assegurar "la neutralitat institucional, de manera que l'interès general dels catalans sigui el principi rector dels seus responsables polítics". "El govern de la Generalitat ha obviat l'interès general dels catalans en favor de l'ideari independentista (...) sense qüestionar-ne la legitimitat dels seus anhels en un sistema democràtic que empara el pluralisme polític (...) [però] no poden presentar-se com una demanda unànime, o d'una imposició de la independència o d'una declaració unilateral", indica.

En tercer terme, s'afirma que les mesures aniran orientades a "garantir el manteniment dels serveis públics essencials i la recuperació econòmica". "Les incerteses generades per les aspiracions sobiranistes han generat una àmplia desconfiança (...) això, sense entrar en què la pretesa independència generaria una sèrie d'efectes econòmics d'impacte i magnituds gravíssimes (...) implicaria aïllar una economia integrada al món i la UE, un aïllament dels flucos financers, capitals i comercials (...) amb un empobriment de l'economia de Catalunya en un 25-30%".

En quart punt s'advoca per preservar "els drets de tots els catalans que les lleis atorguen i s'han de fer efectius (...) especialment, la llibertat, la seguretat i la pluralitat ", esmenta el text. "Quan les institucions incompleixen i justifiquen l'incompliment de la Llei, vénen a arrogar-se la capacitat d'actuar fora de qualsevol norma i d'exercir, per tant, un poder sense control i sense límit. Una situació en la qual els drets i llibertats dels ciutadans queden desproveïts de qualsevol garantia i sotmesos a la voluntat i, més encara, l'arbitrarietat dels seus governants" sentencia.

Informa:ELNACIONAL.CAT (21-10-2017)