UN GOIG SENSE ALEGRIA: ES PROCLAMA LA REPÚBLICA, PERÒ SE N'AJORNA L'APLICACIÓ

Cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de tot el Govern; intervenció des dels ministeris de totes les conselleries; veto total a les decisions del Parlament i convocatòria d'eleccions anticipades en un màxim de sis mesos. L'aplicació de l'article 155 de la Constitució no serà "limitada" ni "quirúrgica", com havia defensat el PSOE els últims dies, sinó que suposarà una intervenció total de la Generalitat i del poder legislatiu català. El govern espanyol s'atribueix totes les facultats per controlar Catalunya, un cop el Senat li doni el vistiplau en el termini d'una setmana, si no hi ha cap canvi d'última hora.

El consell de ministres, reunit de forma extraordinària, ha aprovat aquest dissabte l'activació d'aquesta mesura de la Constitució. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha atorgat la capacitat amb el 155 de dissoldre el Parlament, i es compromet a fer-ho en un termini màxim de sis mesos, però ha dit que la seva voluntat és que aquestes eleccions siguin "quan es recuperi la normalitat", obrint la porta a fer-les abans. A més, se sol·licita al Senat que se cessi el president de la Generalitat de Catalunya i del Govern en ple, amb tots els consellers. Aquestes funcions seran assumides pels ministeris, segons ha explicat el president espanyol en una roda de premsa des de Moncloa que ha durat menys de mitja hora.

A més, l'administració de la Generalitat "continuarà funcionant com l'administració ordinària" en virtut de les competències de l'Estatut, però ho farà sota les directrius dels òrgans creats pel govern espanyol en substitució dels consellers. És a dir, les conselleries es controlaran des de Madrid.

Les sessions de control del Parlament, al Senat

Pel que fa al Parlament, "per garantir que respecti l'Estatut", l'executiu espanyol prohibeix a la seva presidenta, Carme Forcadell, proposar un candidat a la presidència de la Generalitat i tampoc es podran fer debats d'investidura. Però les limitacions no acaben aquí. El govern espanyol es dona 30 dies de marge per vetar qualsevol iniciativa que surti del Parlament. A més, les sessions de control no se celebraran a Barcelona, sinó que seran cada dos mesos al Senat, on compareixeran els responsables de les conselleries corresponents.

Rajoy: "No es poden fer pitjor les coses"

El president espanyol ha acusat els dirigents catalans de buscar la "confrontació": "Algú podria pensar que hi ha qui tenia la intenció que volia que s'arribés a l'aplicació del 155", ha continuat el president espanyol, que ha dit que "no es poden fer pitjor les coses".

Els 8 motius de la Moncloa per intervenir Catalunya

El cap de l'executiu espanyol ha afegit que la seva intenció no era aplicar aquest article, però que s'ha d'activar amb l'objectiu de "tornar a la legalitat", recuperar la "convivència", continuar amb la "recuperació econòmica", que segons ell està "en evident perill", i amb l'objectiu últim de celebrar eleccions "en situació de normalitat". Tornar a la legalitat, segons ell "és restituir la vigència de la Constitució i l'Estatut". Pel que fa a l'economia, Rajoy ha acusat els dirigents catalans de "faltar a la veritat" sobre els efectes econòmics de la independència, i ha afegit que les dades que es van coneixent, com el trasllat de seus són "preocupants".

El president espanyol ha fet aleshores un relat de quina situació econòmica tindria Catalunya en cas d'independència, quan, segons ell, hi hauria una sortida de la UE i de l'OMC, i es produiria una contracció del crèdit, a més de problemes bancaris i baixada del PIB fins el 30%. A més, Rajoy ha afirmat que intervenen la Generalitat per garantir que la gent "pugui treballar".



Sense mullar-se sobre si hi ha hagut una DUI

Rajoy ha començat la seva intervenció relatant "com hem arribat fins aquí", en un procés "unilateral i que ha buscat l'enfrontament", ha dit. "El que crida més l'atenció i antidemocràtic va ser el què va passar al Parlament els dies 6 i 7 de setembre, quan es van vulnerar els drets dels diputats de l'oposició", ha asseverat, abans de fer un relat de tots els recursos al Tribunal Constitucional i els requeriments enviats a Puigdemont demanant-li que aclarís si havia declarat la independència. El president espanyol ha passat de puntetes, en el seu relat dels fets, pel dia 1 d'octubre, quan va passar "el que tothom sap", sense referències a les càrregues policials o al fet que finalment es votés.

Diàleg convertit en "màgia"

Rajoy s'ha referit també al diàleg, una paraula "bonica", que s'ha convertit "gairebé en màgia", però ha dit que Puigdemont no volia diàleg sinó "imposició", perquè se'l va convidar al Congrés, a la conferència de Presidents i al debat sobre el finançament autonòmic i "no va voler" assistir a cap d'aquestes cites.

Una setmana de tràmits al Senat

El calendari perquè el Senat executi el 155 ja està totalment perfilat. La mesa de la cambra alta es reuneix d'aquí unes hores per qualificar el text aprovat pel consell de ministres. El PP -on té majoria absoluta- ja ha presentat una sol·licitud per anul·lar el ple ordinari de la pròxima setmana, el que dona via lliure per reunir-se la comissió específica creada 'ad hoc' per analitzar el requeriment del govern espanyol en primera instància.

La comissió es constituirà dilluns després que cada partit hagi escollit els seus representats. I la primera reunió ja es preveu per dimarts. Serà llavors quan es donarà un període d'al·legacions a Carles Puigdemont perquè comparegui per defensar-se o bé delegui en un representant. Es preveu que sigui de només 48 hores.

El reglament estableix que la comissió s'ha de reunir almenys dos cops abans d'elaborar el dictamen. Dijous, doncs, tancaria la feina i s'elevarien les conclusions a un ple extraordinari ja el divendres que aprovaria l'execució del 155.

Informa:ARA.CAT (21-10-2017)