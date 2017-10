ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha afirmat aquest divendres que l'aplicació del 155 és una "mesura excepcional" per unes circumstàncies igualment "excepcionals". En el ple del Senat que ha d'aprovar la intervenció de l'autonomia de Catalunya, Rajoy, ha exposat la posició del govern espanyol, en una intervenció sense límit de temps, i en la qual ha fet l'habitual repàs als esdeveniments succeïts a Catalunya des dels dies 6 i 7 de setembre, amb l'aprovació de la llei del referèndum i de transitorietat. El president espanyol ha comparat aquell ple amb l'intent de cop d'Estat del 1981: "Ha sigut la burla més gran a la democràcia [des d'aleshores]". I ha preguntat als senadors que què pensarien si això hagués passat a aquesta cambra o al Congrés, i si el president de la cambra suspengués el control al govern espanyol, com passa al Parlament des de l'1-O. Irònicament, si s'acaba aplicant el 155, el Parlament de Catalunya perdrà les atribucions de control a la Generalitat, que al seu torn perdrà el president i els consellers.

"No acceptar categories de ciutadans"

"Avui es debat si Espanya té dret a defensar-se apel·lant a la Constitució i a les lleis", ha dit per demanar l'autorització del Senat, abans d'assenyalar que "el desafiament afecta Espanya sencera". El president espanyol ha explicat aleshores una de les claus de la seva mà dura contra el Procés, quan s'ha preguntat si "a canvi d'assossegar el desafiament cal acceptar l'existència de categories desiguals entre ciutadans. Aquesta és la inquietud que hi ha rere el requeriment". Reconeixia Rajoy així que l'existència de la sobirania catalana o d'un fet diferenciador és inacceptable per a ell, i que només la homogeneïtat entre autonomies val.

La seva recepta per respondre-hi és suspendre l'autonomia, perquè, ha dit "no hi ha alternativa: l'única cosa que es pot fer és acudir a la llei per fer complir la llei". El president espanyol ha definit el 155 com un mecanisme "legal" i pactat "entre tots" que, a més, és "similar als que existeixen als països del nostre entorn". El cap de l'executiu ha considerat que el 155 s'inicia "carregat de raons" i ha recordat que es podria haver posat en marxa la iniciativa "molt abans", però ha justificat que no ho van fer "perquè ens va semblar que les coses encara podien tornar als seus camins normals".

També s'ha referit Rajoy a la jornada d'ahir, quan per unes hores va estar sobre de la taula la convocatòria d'eleccions per part de Puigdemont: "El que va passar ahir no pot ser jutjat sense caure en la impietat". Per tot plegat, Rajoy ha demanat suport a les mesures, entre les quals ha ressenyat que se cessaria tot el Govern i el Parlament es quedaria sense atribucions per nomenar un president o un nou executiu. A més, l'executiu espanyol podria entrar fins a la cuina de tots els ens depenents de la Generalitat, inclosa TV3 o els Mossos.

El president espanyol ha considerat que Puigdemont no ha tingut mai voluntat de diàleg sinó d'imposició, i ha posat com a exemples la seva absència a la conferència de presidents, al febrer, i també a la sessió d'ahir de la comissió del 155, i avui mateix a aquest ple. Rajoy ha considerat que el referèndum de l'1-O va ser il·legal, en un "procés continuat de decisions antidemocràtiques i contràries a la llei", a més dels "comportaments normals" de qualsevol democràcia. I ha considerat que Puigdemont "no va respondre" al requeriment del 155 i va preferir "enviar dues cartes -la segona especialment- realment desafortunades". Per això, ha dit, "només" Puigdemont és responsable que la tramitació del 155 seguís endavant.



Suport garantit

El PP té assegurat l'èxit de la iniciativa al Senat, gràcies a la seva majoria absoluta, però també als vots del PSOE i de Ciutadans. Tot i així, encara hi ha dubtes a l'horitzó, centrats, sobretot, si el partit del president espanyol donarà suport a l'esmena del PSOE que preveu una suspensió de l'aplicació del 155 si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions en el marc autonòmic.

Els populars es van resistir ahir a acceptar aquesta esmena, que segueix en negociació fins al moment de la votació, previst per a aquest migdia. Fonts de la Moncloa veuen difícil l'entesa i entenen que el text s'hauria de reforçar amb alguna condició més que no només una convocatòria electoral. Hi ha dues esmenes més, una de les quals va destinada a deixar fora del control del govern espanyol TV3, i una altra per modular l'aplicació del 155. Aquesta última, el PP ja va decidir incloure-la en el dictamen de la comissió. Sobre la dels mitjans públics catalans, els dos partits majoritaris encara negocien, segons fonts de la Moncloa, un text alternatiu.



"Si l'accepta, tindrà més temps"

El portaveu socialista, Ander Gil, ha sortit a defensar les esmenes presentades pel seu grup i ha instat Puigdemont a no deixar escapar l'oportunitat de trobar "solucions polítiques". En la seva intervenció a l'hemicicle, Gil ha valorat que aprovar el text que suspendria el 155 si Puigdemont convoqués eleccions, "donaria més temps" per pensar-se la seva utilitat. Una prova més de les reserves que té el PSOE amb aquest precepte constitucional. "Qui sap si algun dia no ens penedirem de no haver-la aprovar [l'esmena]", ha sentenciat. A més, Gil ha demanat a Rajoy que accepti que el govern espanyol no pot controlar els mitjans públics catalans, perquè "ho ha de fer el Parlament", que és "la millor manera de garantir la pluralitat".

Abans ha intervingut el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, que ha deixat clar el seu suport a Rajoy "per lleialtat a Catalunya a Espanya, més enllà de l'afinitat ideològica i de pertinença al mateix grup polític". Barreiro ha agraït la "valentia" del president espanyol a l'hora "d'afrontar" el Procés, que ha titllat de "fals victimista, intransigent i fals". Amb vehemència, Barreiro ha assegurat que "Catalunya és Espanya i que Catalunya serà sempre Espanya". També ha mantingut un to bel·ligerant el representant de Ciutadans Francisco Javier Alegre que ha destacat que el seu partit porta "11 anys avisant de la fractura social causada pel nacionalisme". En el seu discurs, ha retret al PP que hagi pactat els darrers anys amb Convergència al Congrés i al Parlament de Catalunya.

Aplaudir les mesures més dures del 155

Després ha estat el torn del senador d'En Comú Podem Oscar Guardingo, que s'ha mostrat sorprès de la gran ovació que s'ha produït quan Rajoy ha anunciat que cessaria Puigdemont, Junqueras i tots els consellers del Govern. "Només podem entendre que ni estimen Espanya ni estimen Catalunya", ha lamentat el senador de l'esquerra alternativa, que ha recordat el discurs de l'expresident de la Generalitat José Montilla al Senat fa deu anys, quan va advertir de la "desafecció" a Catalunya per les retallades a l'Estatut. Guardingo ha acusat el PP de no tenir "vergonya" a l'hora d'aplicar el 155. "Quan es tracta de ser autoritari, no deixen escapar l'oportunitat", ha sentenciat: "Les mesures que plantegen són una barbaritat".

L'ha succeït la portaveu d'ERC, Mirella Cortès, que en un discurs pedagògic ha volgut negar que hi hagi adoctrinament a Catalunya. "Nosaltres respectem que a Espanya una majoria s'identifiqui amb la idea d'Espanya que tenen vostès i que no ho fan enganyats, però acceptin que a Catalunya hi ha una majoria que vol crear una República", ha defensat. Cortès, que ha vist el seu discurs interromput repetides vegades per la remor de la cambra, ha denunciat la repressió policial durant el referèndum de l'1 d'octubre, fet que ha provocat un clam de lament irònic: "Ooooh...". En acabar la intervenció, Cortès s'ha dirigit a Rajoy per regalar-li un llibre i el president espanyol l'ha bescanviat per una Constitució, episodi que ha provocat l'aplaudiment de tota la bancada popular.

Informa:ARA.CAT (27-10-2017)