ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Europa mira amb preocupació la declaració d'independència que ha fet aquest divendres el Parlament de Catalunya i la resposta que pugui tenir el govern espanyol a l'hora d'aplicar l'article 155 de la Constitució. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat a Mariano Rajoy que dialogui i no utilitzi la força.

"Espero que el govern espanyol doni prioritat a la força de l'argument que no pas a l'argument de la força", ha dit Tusk en un tuit repetint la frase que ja va utilitzar després de l'1 d'octubre per criticat la violència policial per evitar el referèndum.

El president del Consell, l'òrgan format pels 28 caps d'estat i de govern de la UE, ha deixat clar que no reconeix la independència de Catalunya. "Per a la UE res no canvia. Espanya continua sent el nostre únic interlocutor", ha subratllat.

Afer intern

La Comissió Europea, en canvi, ha rebutjat fer cap comentari després de la declaració d'independència de Catalunya i de l'aprovació al Senat de l'activació de l'article 155. Fonts de l'executiu comuntari han assegurat que no tenen "res més a afegir" al que ja havia dit divendres al matí la portaveu Mina Andreeva. A la roda de premsa diària, Andreeva ha reiterat que és "un afer intern" d'Espanya i que Brussel·les defensa el respecte de "l'estat de dret".

Informa:ARA.CAT (27-10-2017)