ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

El govern espanyol suspèn l'autonomia de Catalunya. És el primer cop que això succeeix des de la fi del franquisme. El Senat ha aprovat l'aplicació de l'article 155 a Catalunya amb els vots del Partit Popular, el PSOE i Ciutadans i d'aquesta manera ha donat llum verda a les dues principals pretensions de l'executiu: la destitució del president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i tot el Govern, i la convocatòria de noves eleccions al Parlament, però convocades per Rajoy.

El resultat de la votació ha estat de 214 vots a favor de la intervenció de l'autonomia, 47 vots en contra i 1 abstenció, després d'un debat que ha durat sis hores plenes de tensió. Aquesta tarda, el consell de ministres ordenarà l'execució d'aquestes mesures que suposen, de facto, la suspensió d'una autonomia que Catalunya va recuperar, després de quaranta anys de dictadura, el 1977.

Tot el govern espanyol, amb Mariano Rajoy al davant, ha estat present a la cambra mentre es votava. Uns minuts abans, quan s'ha conegut la declaració de la República catalana pel Parlament, el govern s'ha reunit informalment a les dependències del Senat.

L'expresident de la Generalitat José Montilla no ha participat en la votació, com tampoc ho ha fet l'expresident balear Francesc Antich, també socialista.

En el final del debat al Senat, el PP ha acceptat l'esmena defensada pel PSOE perquè l'aplicació de l'article 155 no inclogui la intervenció per part de l'executiu espanyol dels mitjans públics de Catalunya.

Mariano Rajoy: "Una minoria vol sotmetre els catalans"

El Senat ha tingut avui, per primer cop des de l'inici de la Transició, un paper protagonista en l'escena política. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, s'ha adreçat a la cambra per defensar la proposta del seu executiu de liquidar l'autogovern català. Rajoy ha qualificat d'"excepcional" la situació política i ha recordat els esdeveniments de les darreres setmanes. Ha afirmat que se li ha ofert a Puigdemont en dues ocasions si s'havia declarat la independència, però "no va contestar el requeriment". "Va ser Puigdemont i només ell qui va decidir que el 155 tirés endavant".

Rajoy ha anunciat les mesures principals que comportarà l'aplicació del 155: el cessament del president de la Generalitat, el vicepresident i tot el Govern, i la voluntat de convocar noves eleccions al Parlament en el termini de sis mesos.

Rajoy s'ha referit al diàleg, que segons ell té un clar enemic: els qui maltracten les lleis, "que són producte del diàleg entre tots" -frase que ha desfermat aplaudiments-. Ha dit que els polítics "no poden embarcar la gent a una Ítaca impossible que no existeix". "Aquest procés ha servit per desemmascarar les mentides i els qui les han posat en circulació". Una de les principals és que el procés no afectaria les relacions amb la UE. La independència "porta a la sortida d'Europa". Del que s'ha de protegir els catalans no és de "l'imperialisme espanyol", sinó "d'una minoria que vol sotmetre els catalans al jou de la seva doctrina".

"S'han ignorat les lleis"

A Catalunya, segons ell, "s'han ignorat les lleis" i "es reconeix que és així. S'ha aprovat una nova legalitat i una constitució sense competències per fer-ho"."Què pensarien vostès si això hagués succeït en aquesta cambra o al Congrés?", ha preguntat retòricament a un hemicicle on el seu partit disposa d'una còmoda majoria absoluta. "Això és democràcia?". "A més d'ignorar i la llei i inventar-se una nova legalitat, s'ha ignorat el Tribunal Constitucional", ha clamat el president espanyol.

"Allí es fa la santa voluntat" del sobiranisme, ha dit Rajoy. "S'ha celebrat un referèndum il·legal i després s'afirma que el poble de Catalunya ha aprovat la seva independència". Ha definit el procés com un seguit de mesures antidemocràtiques. "Liquidar el principi de legalitat té conseqüències", ha assegurat. Entre elles, en el pla econòmic: "Les empreses se'n van, com no se n'han d'anar?". Rajoy ha estat interromput en algunes ocasions pels aplaudiments.

Després d'exposar la seva visió, s'ha preguntat quina ha de ser la resposta de l'Estat. "Què farien França o Alemanya en una situació similar?". La resposta és "anar a la llei per fer complir la llei". Per això s'ha recorregut a l'article 155, que Rajoy ha dit que és semblant a articles constitucionals vigents en altres països europeus.

Barreiro (PP): "Catalunya mai deixarà de ser Espanya"

Després del discurs de Rajoy, ha començat el debat al Senat. José Manuel Barreiro, el portaveu del PP a la cambra alta, ha criticat durament el president de la Generalitat per no haver volgut comparèixer a l'hemicicle per explicar-se, cosa que segons ell desmenteix la voluntat de diàleg. El portaveu popular ha dit que "Catalunya és Espanya i mai deixarà de ser Espanya". I més aplaudiments de l'hemicicle. En un altre moment, ha dit, adreçant-se als escons dels senadors sobiranistes, que "faig una crida desesperada" a evitar el xoc perquè "encara som a temps". Ha acabat definint Rajoy com "la millor garantia per mantenir les llibertats".

El PP accepta l'esmena del PSOE per no intervenir els mitjans públics

En la seva intervenció en l'inici del debat, Ander Gil García, portaveu del PSOE, ha anunciat que el partit socialista "estarà sempre amb la Constitució, que ha garantit 40 anys de convivència" enfront "l'arbitrarietat". Gil García ha defensat l'esmena del seu grup per evitar la intervenció dels mitjans públics, "que no han de dependre del govern ni aquí ni a Catalunya, sinó del Parlament". Finalment, el PSOE ha aconseguit que el PP acceptés l'esmena perquè l'aplicació del 155 no inclogui la intervenir TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN. D'altra banda, el PSOE ha retirat l'altra esmena que mantenia viva al començar el debat, la que demanava que no es recorregués al 155 en cas que el president Puigdemont convoqués eleccions dins del marc constitucional.

Francesc Xavier Alegre, senador català de Ciutadans, ha fet el paper de partit extremista contra el procés, criticant el PP per mirar cap a un altre costat davant l'adoctrinament a les escoles fet, segons ell, pels sobiranistes. Ha acusat el Govern català de "xenòfob" i de ser ells "els qui han suspès l'autonomia, no el 155". S'ha d'intervenir per afrontar "el cop contra la democràcia" que s'estaria produint a Catalunya.

Espinar (Podem): "Tenen el 60% dels escons, però només el 30% dels vots"

Ramón Espinar, portaveu de Podem al Senat: "Avui, senyors salvapàtries, estan decretant la ruïna d'Espanya". Espinar ha explicat com es va aprovar el text de l'article 155 en el debat constitucional el 1978, quan va ser Alianza Popular -liderada per Manuel Fraga i formada per exministres franquistes- la que va proposar la intervenció de les autonomies, i la proposta va ser rebutjada. Espinar ha dit que això demostra que l'aplicació que pretén el PP "trenca amb l'esperit constitucional". El senador de Podem ha acusat l'executiu de Rajoy de trencar també Espanya en el terreny econòmic i social, amb una fractura entre classes que s'ha accentuat. Ha dit que el PP "està fora de la llei" perquè va aprovar una amnistia fiscal que ha estat declarada inconstitucional pel TC". Espinar ha dit que "tenen el 60% dels vots al Senat però només els ha votat el 30% de la ciutadania".

Cortès (ERC): "No donarem ni un pas enrere"

La senadora republicana ha reconegut que el PP representa una majoria de la societat espanyola, però que també s'ha de reconèixer que a Catalunya hi ha una clara majoria sobiranista. "Des de Catalunya volem decidir les coses que decideixen les nostres vides", ha afirmat, després de dir que el PP "és el partit més corrupte d'Europa". "Ens han demostrat que és impossible l'encaix de Catalunya a Espanya", ha assegurat, "és impossible una Catalunya a la catalana dins d'Espanya". Ha acabat dient: "No donarem ni un pas enrere. Visca la República catalana!".

Jokin Bildarratz (PNB): "Recapitulin"

El senador nacionalista Bildarratz ha començat dient que el seu partit, el PNB, va entrar al Senat fa cent anys. Ha definit l'aplicació del 155 a Catalunya de "decisió greu, desproporcionada i errònia". Ha subratllat que és el primer cop en quaranta anys que s'intervé contra una autonomia i ha demanat al PP que "recapituli" i es repensi molt la seva decisió. No ha estat escoltat.

Informa:NACIODIGITAL.CAT (27-10-2017)