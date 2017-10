ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Finalment hi ha hagut acord per evitar que l'article 155 de la Constitució també suposi la intervenció dels mitjans de comunicació públics (TV3, Catalunya Ràdio i l'ACN). El PSOE havia donat per trencada la negociació amb el PP sobre l'esmena que ha presentat al Senat respecte al control dels mitjans públics catalans per part del govern espanyol a través del 155, però finalment han arribat a un acord per deixar els mitjans al marge de l'aplicació del 155.

En diverses ocasions, la negociació s'ha donat per trencada. Fins i tot el PP ha arribat a presentar una proposta alternativa que els socialistes es negaven a acceptar. Finalment, però, els dos grups han arribat a un acord i han acceptat que els mitjans no quedin supeditats al control de l'autoritat que el govern espanyol designarà a Catalunya en compliment de l'article 155. Per tant, el paràgraf de l'acord del Consell de Ministres del passat 21 d'octubre que feia referència als mitjans s'elimina.

Els socialistes havien assegurat que les negociacions havien culminat sense èxit per la negativa dels populars a acceptar la seva esmena que proposava directament eliminar aquest control del paquet de mesures del 155. Les negociacions han coincidit amb una discussió al passadís del Senat entre el comitè professional de TV3 i el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, sobre el paper dels mitjans públics al 155

Al llarg d'aquest divendres el PP havia proposat al PSOE l'aprovació d'un altre text transaccional on apostava perquè els mitjans públics catalans passessin a estar sota control de la Junta Electoral Central i de la comissió conjunta per a les mesures del 155 que s'ha constituït al Senat. Els socialistes espanyols consideraven que aquest plantejament és "pitjor" que el que ja consta al text que l'executiu espanyol ha remès al Senat, i demana que el control dels mitjans públics catalans continuï en mans del Parlament de Catalunya.

El text original estipulava que el govern espanyol assumeix les funcions de la Generalitat respecte als mitjans públics catalans per "garantir una informació veraç, objectiva i equilibrada, el pluralisme polític, social, cultural i amb l'equilibri territorial" des del "respecte als valors i principis continguts a la Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya".

L'assumpció de les competències dels mitjans públics havia d'anar acompanyat també de les que tenen a veure amb les telecomunicacions i als serveis digitals, així com les funcions de la Generalitat sobre tecnologies de la informació, i en particular les del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

Informa:NACIODIGITAl:CAT (27-10-2017)