ADÉU,TAMBÉ EUROPA, ADÉU

Unes 6.000 persones, segons l'Ajuntament, omplen la plaça Sant Jaume de Barcelona i el seu entorn, a l'espera que arribi el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de la declaració d'independència feta al Parlament.

Han cantat 'Els Segadors' i 'L'estaca' al ritme d'una gralla d'un assistent, i també sona música d'un escenari que han instal·lat ANC i Òmnium Cultural. Entre els grups que actuaran a la festa, s'hi troben Bonobos, Gossos, Germà Negre, Èric Vinaixa, Bikimel, Oriol Barri, Sense sal, Elèctrica Dharma i Doctor Prats.

Alguns concentrats han corejat 'Fora, fora, fora la bandera espanyola' i 'Aquesta bandera és estrangera', en referència a l'espanyola que oneja al Palau de la Generalitat.

'President, al balcó!', han corejat altres assistents, que porten banderes estelades i senyeres. Els concentrats -entre els quals hi havia l'exlíder de la CUP Antonio Baños- s'han passat de mà en mà una gran 'estelada' que ha anat d'un costat a un altre de la plaça.



Lleida també celebra la República

Més d'un miler de persones han celebrat a Lleida la proclamació de la República Catalana per part del Parlament. La celebració ha tingut lloc a la plaça Catalunya i la concentració ha obligat a tallar el trànsit de la rambla d'Aragó i l'avinguda Catalunya per part de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. La cita s'ha convocat per les xarxes socials a les cinc de la tarda i a mesura que ha avançat la tarda la xifra de persones concentrades ha anat augmentant progressivament.

Les estelades i els càntics a favor de la República s'han fet sentir des del primer moment. Així mateix s'ha instal·lat un equip de so a través del qual no ha parat de sonar música festiva. Les imatges de gent abraçant-se i brindant amb cava han estat una constant, de la mateixa manera que també s'han tirat petards i s'ha cantat 'Els Segadors' en reiterades ocasions.

I també hi ha hagut celebracions multitudinàries a altres ciutats com Vic, Reus,Girona...

Informa:ELMON.CAT (27-10-2017)